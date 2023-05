Firefly llega a Photoshop, y es alucinante

Desde que Adobe empezó a hablar de Firefly, muchos hemos estado esperando su implementación en Photoshop. Sin embargo, como ya te contamos hace algo más de un mes, la compañía prefirió que su debut se produjera con Premiere Pro, otra de las aplicaciones de referencia de la compañía, y con unas funciones que, como ya conté en su momento, me parecen verdaderamente acertadas, y estoy seguro de que marcan un antes y un después en el trabajo de edición y posproducción de contenido audiovisual.

Photoshop es, no obstante, la principal bandera de Adobe, la aplicación que ha logrado convertirse en la referencia absoluta en su campo, y una de esas aplicaciones que son sobradamente conocidas incluso por muchas personas que jamás han empleado un ordenador, o que lo han hecho de manera muy esporádica y para fines muy concretos. Así, si estas nuevas funciones generativas ya han supuesto un enorme avance en Premiere Pro, cabía esperar que su salto a Photoshop también fuera algo destacable. Y no nos equivocábamos al pensarlo.

A continuación veremos todas las novedades que se suman a Photoshop, pero antes de empezar no puedo dejar de poner el foco en Generative Fill. El resto de avances también son muy interesantes y, a buen seguro, marcarán una diferencia para los usuarios de esta aplicación, pero esta función en particular me parece el ejemplo perfecto de cómo los modelos generativos pueden ser empleados no como origen de un contenido (del tipo que sea), sino como una herramienta para complementar una creación previa.

Generative Fill

hasta ahora, al hablar de modelos generativos de imágenes, pensamos inmediatamente en un lienzo en blanco, un prompt de texto con una descripción y, claro, una imagen creada por la IA. Algunos denominan esto, no sin parte de razón, la democratización de la creación artística, pues basta con que seamos capaces de imaginar algo (y de expresarlo en el prompt, claro) para, con sus más y sus menos, obtenerlo. Ahora bien, una duda es hasta qué punto esto resulta útil para diseñadores y fotógrafos profesionales. Es cierto que pueden emplear estas IA para crear borradores, buscar inspiración, etc., pero esto solo supone un pequeño avance.

Adobe, con Firefly, ha cambiado esto por completo con Generative Fill, una función que podemos considerar que es la evolución (súper evolución, para mesurarla adecuadamente) de «Relleno según el contenido», que ya era un gran ejemplo de uso de la inteligencia artificial en el contexto de la creación y la edición de imagen. Y es que si la función de relleno inteligente ya era capaz de generar contenido en base al contexto, esta nueva herramienta de relleno generativo podrá hacerlo combinando contexto y prompts, lo que permite tanto añadir y modificar elementos ya presentes en la imagen, como expandir el tamaño de la misma. En las dos imágenes que se muestran bajo este párrafo, puedes ver primero una imagen original y, bajo ella, una edición completa de la misma, en la que se ha modificado su contenido y se ha expandido horizontalmente:

Como puedes comprobar, el resultado habla por sí mismo, y supone un ejemplo excelente del modo en el que los modelos generativos también pueden marcar una gran diferencia (y con avances como éste seguro que empezarán a hacerlo) para los profesionales de la fotografía, el diseño y la edición.

Además, por si te lo estabas preguntando, todas las correcciones y el nuevo contenido se aplican en capas independientes, de modo que el proceso creativo no resulta destructivo para la imagen original. Dicho de otra manera, podremos realizar tantas pruebas como deseemos y, tras las mismas, si lo deseamos, solo tendremos que eliminar las capas creadas por la IA de Photoshop para quedarnos con el original.

Herramienta Remove

Si Generative Fill emplea la inteligencia artificial para modificar y añadir contenido a las imágenes, Remove es el complemento perfecto, ya que nos permite eliminar elementos de las mismas, y sustituirlos en base al contexto, mejorando lo que ya ofrece la herramienta Relleno según el contenido que mencionaba anteriormente. Así, Adobe replica en Photoshop una de las funciones más valoradas por los usuarios de Google Fotos, Magic Eraser.

Estos son los escenarios idóneos para el uso de esta nueva herramienta, según Adobe:

Objetos grandes

Un objeto cerca de otros objetos

Un objeto sobre un fondo de enfoque variado

Un objeto con estructura detrás (como líneas, una valla o el horizonte)

Ajustes prestablecidos

Una tarea de edición bastante común para los usuarios de Photoshop consiste en lograr modificar el aspecto de una imagen para que se adecúe a un determinado perfil. Esto, claro, se traduce en que los pasos para llevar a cabo dicha transformación forman parte del día a día de los profesionales de la edición, pero en bastantes ocasiones requieren de múltiples pruebas, así como de correcciones específicas a partes concretas de la imagen, una tarea que puede llevar a robar mucho tiempo y que, por norma general, puede resultar un tanto tediosa.

Con la nueva función de ajustes prestablecidos, Photoshop proporciona la edición automática e inteligente de las imágenes, con un conjunto de preajustes que podremos aplicar a las mismas con un simple click de ratón. Se incluyen 32 ajustes predefinidos y, para comprobar el aspecto del mismo, tan solo tendremos que pasar el puntero del ratón sobre su previsualización. Al elegir cualquiera de ellos, Photoshop creará automáticamente todas las capas de ajuste (que posteriormente podremos editar, si lo deseamos) para obtener el resultado deseado.

Novedades en Photoshop más allá de la inteligencia artificial

Además de estas novedades, muy relacionadas con la IA, Adobe también ha anunciado dos mejoras en Photoshop, que sin duda supondrán un gran avance para sus usuarios. Son las siguientes:

Barra de tareas contextual : cada flujo de trabajo suele llevar asociado el uso de unas herramientas y funciones determinada y, como respuesta a ello, Photoshop permite desde hace ya tiempo la creación de espacios de trabajo personalizados, lo que supone una mejora frente al uso de la interfaz estándar. Ahora, con esta nueva barra de tareas, esto mejora todavía más, ya que su contenido, como ya habrás imaginado, se adapta automáticamente al tipo de tarea que estás llevando a cabo, para ofrecerte las herramientas que se emplean de manera más habitual en ese contexto.

: cada flujo de trabajo suele llevar asociado el uso de unas herramientas y funciones determinada y, como respuesta a ello, Photoshop permite desde hace ya tiempo la creación de espacios de trabajo personalizados, lo que supone una mejora frente al uso de la interfaz estándar. Ahora, con esta nueva barra de tareas, esto mejora todavía más, ya que su contenido, como ya habrás imaginado, se adapta automáticamente al tipo de tarea que estás llevando a cabo, para ofrecerte las herramientas que se emplean de manera más habitual en ese contexto. Mejora de degradados: cualquier persona que haya empleado la herramienta de degradados de Photoshop sabe que es muy completa… y muy poco amigable. Los que no la hayan empleado nunca, difícilmente lo entenderán, pero quienes sí que trabajan con ella de manera habitual, seguramente se emocionarán saber que, con esta profunda modificación de la misma, ahora ofrece controles en el lienzo y una vista previa en vivo. Si cuando lees esta noticia no se está celebrando algún partido de fútbol y escuchas a alguien gritar su júbilo a los cuatro vientos, es probable que sea un diseñador que acaba de leer esto.

Así, como puedes ver, el desembarco de Adobe Firefly en Photoshop marca un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial generativa para los profesionales del diseño y la edición, ya que permitirá que éstos se puedan centrar en las tareas más creativas, dejando que las que resultan más tediosas sean resueltas, de manera inmediata, por la IA.

Y, por cierto, si te estás preguntando por la razón de ser de la imagen que se muestra al principio de esta noticia, la de los tulipanes naranjas y las montañas nevadas, es un ejemplo más de lo que puede llegar a hacer Photoshop con Generative Fill, en ese caso a partir de esta imagen:

