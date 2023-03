¿Qué es Adobe Firefly?

Para hablar de Adobe Firefly debemos, en primer lugar, recordar que Adobe es una empresa líder en el sector del software creativo, con aplicaciones como Photoshop, Illustrator o Premiere Pro que son referentes en el mundo del diseño, la ilustración y la edición de vídeo. Un ecosistema que se ha visto especialmente alterado, durante los últimos meses, a consecuencia de la llegada de los modelos de inteligencia artificial generativa a buena parte de los campos en los que esta veterana tecnológica ha estado presente desde hace décadas.

Una inteligencia artificial generativa puede, en cuestión de segundos y con el prompt correcto, realizar un trabajo parecido al que llevaría a cabo un diseñador profesional. En este punto hago énfasis en el «parecido», pues ni el nivel de acabado es equiparable, ni lo es la originalidad y creatividad en muchos casos. Ya lo he dicho en muchas ocasiones e insisto en ello, a día de hoy lo que nos ofrecen las inteligencias artificiales generativas debe ser considerado un punto de partida, no un producto acabado.

Estas herramientas, por lo tanto, apuntan a convertirse en un imprescindible de diseñadores, editores, creadores, etcétera, que pueden apoyarse en ellas para agilizar sus tareas y disparar su creatividad, ya que pueden centrarse en aquellas acciones en las que verdaderamente aportan valor, y delegar en la IA aquellas funciones que ésta puede llevar a cabo de manera rápida y adecuada. Y es en este punto en el que los creadores de Photoshop han considerado que deben formar parte aún más activa de esa ecuación, con Adobe Firefly.

Anunciado esta semana y todavía en fase de pruebas, Adobe Firefly es una nueva plataforma de inteligencia artificial generativa que permite crear y editar imágenes, ilustraciones y vídeos, proporcionando de este modo a los creadores el acceso directo a dichas herramientas directamente desde las aplicaciones de Adobe Creative Suite. De este modo, los servicios de IA se podrán integrar de una manera mucho más natural en los procesos creativos.

Como ya nos hemos acostumbrado a ver en otros modelos generativos, Adobe Firefly ofrecerá la creación de una imagen completa a partir de una descripción de texto de la misma, pero a diferencia de los que ya conocemos, Firefly también permite modificar y personalizar la imagen generada, cambiando elementos como el color, el tamaño, la forma o la posición, tanto del conjunto como de elementos individuales de la misma. Y, claro, los contenidos generados ofrecerán todas las propiedades habituales de las imágenes empleadas en las herramientas de Adobe: capas, canales, etcétera. En este punto la compañía ha sido muy inteligente, pues esto hace que sea mucho más sencillo emplear los contenidos creados con Firefly que los que tienen su origen en otros servicios.

Adobe Firefly también tiene en cuenta los aspectos éticos y legales de la generación de imágenes con inteligencia artificial. Por eso, Firefly solo genera contenido seguro para uso comercial, evitando problemas de derechos de autor o privacidad. Asimismo, Firefly respeta los principios éticos de Adobe Sensei, la plataforma de IA y aprendizaje automático de Adobe, que busca garantizar la transparencia, la responsabilidad y la inclusión en el uso de la tecnología.

Recordemos que la relación de Adobe con la inteligencia artificial no es algo nuevo. Adobe VoCo, InBetween, la función de paso de color a blanco y negro, Liquid Mode y más, por no hablar de funciones integradas en sus aplicaciones como «Relleno según el contenido…» de Photoshop, son el recordatorio de que quizá Adobe no sea uno de los nombres más citados al hablar de IA, pero sí que debe estar en cualquier lista en la que se hable de este tipo de tecnología, especialmente en el campo de

Adobe Firefly se encuentra actualmente en versión beta, a la que puedes solicitar unirte desde su página web.