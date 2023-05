No, OpenAI no planea llevarse ChatGPT de la Unión Europea

Entre ayer y hoy, ha corrido como la pólvora la noticia de que OpenAI se planteaba abandonar Europa, como consecuencia del marco regulatorio para la inteligencia artificial que están confeccionando las administraciones comunitarias. Un titular muy jugoso, sin duda, pues informar sobre la salida de ChatGPT del espacio común europeo, más aún después del precedente que supuso su bloqueo en Italia hace ya unos meses, es una noticia de esas que son un imán para los clicks. Lo lamentable es que, como vamos a aclarar a continuación, esas noticias no son ciertas.

Sí es verdad que la futura regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea preocupa a las grandes tecnológicas relacionadas con la misma, como Google, Microsoft y el caso que nos ocupa hoy, OpenAI. Y, por supuesto, éstas están intentando hacer valer su criterio para que sea tenido en cuenta en la confección de dicha nueva norma. Google, por ejemplo, ayer te contábamos, al hablar de Search Generative Experience, que Google está colaborando de manera muy activa con la Unión Europea en dicho proceso, algo que salvo sorpresa se traducirá en la futura llegada al espacio común europeo de los servicios de la compañía basados en IA, como el esperado Bard.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha estado realizando una gira por este lado del Atlántico, en la que se ha reunido con diversas autoridades, como el primer ministro británico. Como era de esperar, en sus comparecencias ante los medios, una pregunta recurrente ha sido la de la situación de OpenAI en la UE, a lo que Altman ha respondido que espera que la futura legislación tenga elementos propios del estilo regulador europeo, pero que también tome algunos del estadounidense, generalmente menos intervencionista. También afirmó que que sus intenciones son colaborar y adaptarse a ese nuevo marco y que, solo si le resultaba imposible hacerlo, tendrían que abandonar Europa.

very productive week of conversations in europe about how to best regulate AI! we are excited to continue to operate here and of course have no plans to leave.

— Sam Altman (@sama) May 26, 2023