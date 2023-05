Google empieza a probar las búsquedas con IA generativa

Han pasado apenas dos semanas desde la celebración del Google I/O 2023, el encuentro anual de la compañía dirigido a los desarrolladores, pero que de un tiempo a esta parte se ha convertido también en un excelente escaparate para que los del buscador realicen algunos de los anuncios más importantes del año, algo que normalmente suele centrarse en dispositivos y en Android, pero que en esta ocasión tuvo como gran protagonista a la inteligencia artificial.

Era sabido, desde hace ya mucho, que Google se reservaba una gran cantidad de novedades en este sentido para su evento de mayo, si bien los avances de Microsoft en el campo de la IA que tanto protagonismo han tenido desde principios de año obligó a Google a adelantar algunos anuncios, como el de Bard, que se produjo con tan solo 24 horas de diferencia con respecto al de Microsoft Bing y Edge Copilot. Desde entonces, y hasta hace dos semanas, ha parecido que actuaban siempre en respuesta a los de Redmond, pero con los anuncios del I/O 2023 nos dejaron con el sabor de boca de que parece que se ha acabado lo de ir a rebufo.

Es cierto que Bard todavía no ha llegado a la Unión Europea, pero esto no se debe a razones de índole técnico, sino a la incierta situación legal de la IA en el espacio común europeo. No obstante, a este respecto recientemente se ha sabido que Google está colaborando de manera muy activa con la UE para el establecimiento de ese esperado marco legal para el viejo continente. Dicho de otra manera, parece que no debemos preguntarnos si Bard llegará o no a Europa, sino cuándo lo hará.

Pero Bard es solo parte de las novedades de Google basadas en la inteligencia artificial, y otro de los anuncios especialmente relevantes, probablemente el más importante de todo el evento, fue el de la integración de inteligencia artificial generativa en Google Search. Con este modelo, que apunta a cambiar sustancialmente la experiencia de buscar información en Internet, Google dejará de mostrar la tradicional lista de resultados para, en su lugar, mostrar un resumen sobre la respuesta a nuestra consulta y, a continuación, una selección de enlaces por si deseamos ampliar información. Este nuevo formato se denomina SGE (Search Generative Experience, experiencia generativa de búsqueda).

Ahora, según podemos leer en The Keyword, el blog oficial de la compañía, Google ha empezado a ofrecer acceso a Google Search con SGE a través de Search Labs. Es importante, en este punto, recordar que SGE no es Bard, aunque ambos servicios compartan tecnología, es decir, que el acceso a Bard no se traduce en acceso a este nuevo experimento, que cuenta con su propia lista de espera y que, de momento, también está bastante restringido en lo referido a su alcance.

Aunque Google ha ido con pies de plomo en lo referido al despliegue de Bard, podemos imaginar que actuará todavía con mucho más cuidado en lo referido al despliegue de SGE en su buscador, pues a diferencia de lo que ocurre con el lanzamiento de un nuevo servicio, pues eso es Bard, introducir un cambio tan relevante en unos de los productos más importantes de la compañía, además de su decano, puede ser particularmente complicado. ¿Llegará? Casi con total probabilidad, pero todavía tendrá que pasar un tiempo para que se convierta en la herramienta estándar de búsqueda de Google Search.