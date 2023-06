Windows 11 es un éxito entre los jugadores de PC

Es cierto que Windows 11 ha generado bastante polémica, y que con este sistema operativo Microsoft ha repetido muchos de los errores que vimos con el lanzamiento de Windows 10. La lentitud con la que está siendo adoptado a nivel global, y el dominio que sigue mostrando Windows 10, no hacen más que confirmar que buena parte de los usuarios no se sienten atraídos por dicho sistema operativo, y que por una razón u otra prefieren no actualizar todavía.

Sin embargo, si miramos al sector del gaming en PC nos encontramos con una realidad muy distinta, ya que Windows 11 sigue ganando terreno y ha llegado a tal punto que podemos decir, sin ninguna duda, que ha sido un éxito entre los amantes del gaming en compatibles. ¿Creéis que exagero? Para nada, según los últimos datos de la encuesta de software y hardware de Steam el 33,99% de los usuarios utiliza Windows 11, cifra que representa una subida del 0,60% sobre el mes anterior, mientras que Windows 10 cae un 0,70% y queda en un 60,51%.

La diferencia entre ambos sistemas operativos sigue siendo bastante grande, pero que Windows 11 haya conseguido casi un 34% de cuota en Steam en tan solo un año y ocho meses es desde luego todo un logro, y debemos ser justos y reconocerlo como tal. El resto de la cuota de sistemas operativos del mes de mayo en la conocida plataforma de Valve se repartió entre macOS, que entre todas sus versiones suma un 2,39%, Linux, que consigue un 1,47%, Windows 7, que tiene un 1,17% de cuota, y Windows 8.1, que cierra con un 0,29%.

Windows 11 crece, ¿pero cómo está la cosa a nivel de hardware?

Pues la verdad es que hay pocos cambios. Los procesadores de 6 núcleos siguen liderando con una cuota del 33,78%, cifra que marca un crecimiento del 0,29%, y las frecuencias de trabajo más comunes son de entre 2,3 GHz y 2,69 GHz. Los procesadores de cuatro núcleos son los segundos más utilizados con un 27,12%, y los de 8 núcleos quedan en tercer lugar con un 19,59%.

En cuanto a tarjetas gráficas, NVIDIA mantiene un dominio muy claro, ya que las 11 tarjetas gráficas más utilizadas en Steam son GeForce. La más popular es la GeForce GTX 1650, que tiene una cuota del 5,85%, seguida de la GeForce GTX 1060, cuya cuota es del 4,79%, y cierra el top tres la GeForce RTX 3060, que tiene una cuota del 4,73%. Dentro de la nueva generación, la GeForce RTX 4070 Ti y la GeForce RTX 4090 son las más populares.

La mayoría de los jugadores que utilizan Steam tienen 8 GB de memoria gráfica, y solo un 0,73% tiene 16 GB de memoria gráfica. No tenemos cambios tampoco en la memoria RAM, puesto que la mayoría de los jugadores cuenta con 16 GB (51,93%) ni en la resolución más utilizada, que sigue siendo 1080p (64,33%). Esto quiere decir que casi dos tercios de los usuarios de Steam juegan en FullHD, algo que explica la enorme popularidad de las GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060 y GeForce RTX 3060.