Microsoft va muy en serio y podría dejar a Reino Unido sin Call of Duty

El veto de la CMA a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no sentó nada bien al gigante de Redmond, y es que esta vez el problema no estuvo en Call of Duty, sino en el «riesgo» que digo ente vio para el futuro del juego en la nube. Esta postura choca frontalmente con la que han mantenido otros órganos reguladores de la competencia, y la verdad es que no tiene ningún sentido, sobre todo tras las concesiones que hizo el gigante de Redmond.

La situación ha llegado a un punto en el que la CMA se está quedando sola. A día de hoy la mayoría de los entes reguladores de la competencia a nivel mundial han aprobado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y por fin parece que hemos superado la fiebre que se generó originalmente alrededor de Call of Duty como posible «destructor de la competencia», algo que tampoco tenía ningún sentido, ya que al final no es más que un juego, y Nintendo ha sido capaz de arrollar a Sony a pesar de no contar con dicha franquicia.

El caso es que Microsoft tiene bastante claro hasta dónde está dispuesta a llegar para comprar a Activision Blizzard, y parece que no iba de farol cuando dijo que podría seguir adelante con la operación de compra incluso aunque la CMA sigue oponiéndose a ella, algo que podría hacer mucho daño a los jugadores de Reino Unido.

Según una nueva información, el gigante de Redmond ya ha contratado a abogados expertos en la materia para determinar qué podría hacer si, finalmente, su apelación al CAT (Tribunal de Apelación de la Competencia) resulta rechazada.

En caso de que la apelación sea rechazada, debemos tener claro que esto no supondría el bloqueo definitivo por parte de Reino Unido, ya que podría producirse un nuevo recurso ante los tribunales partiendo de la idea de que dicho país no debería poder vetar una compra que ha sido aprobada a nivel global, solo por el supuesto «interés de los consumidores». Esta sería una opción que tendría Microsoft, la otra pasaría por seguir adelante con la compra a pesar de la negativa de Reino Unido.

Si esto último llegase a ocurrir, los jugadores de Reino Unido se quedarían sin los juegos de Activision Blizzard, tanto los que se ofrezcan de manera tradicional, ya sea en formato físico o digital, como aquellos que estén disponibles a través del Game Pass. En efecto, esto quiere decir que Reino Unido se quedaría sin Call of Duty, y sin franquicias como Diablo, Warcraft, Overwatch y otras.

Microsoft va muy en serio con esta operación de compra, y es normal porque al final es clave para el futuro de la división Xbox, y para que esta sea capaz de recuperar el terreno perdido frente a PlayStation. Al momento de escribir este artículo la operación de compra ha sido aprobada por 39 países, incluyendo a todos los que integran la Comunidad Europea.