Nuevo mes y misma historia. La cuota de Windows 11 no acaba de remontar y todo apunta que no podrá superar al rey del escritorio, Windows 10, antes del lanzamiento de Windows 12.

Microsoft está promocionando Windows 11 de todas las maneras posibles. Esta misma semana aseguró que era «la versión más confiable» y que había mejorado su rendimiento. También señaló que el ecosistema de Windows tenía 1.000 millones de equipos activos, pero no ofreció datos concretos según versión. No deben tener buenos números y siguen usando publicidad agresiva y patrones oscuros para convencer a los usuarios de sus bondades. No todo es criticable y también hemos recibido recientemente la versión Momentos 3 con bastantes novedades, ligeras, pero que son bienvenidas para mejorar el sistema.

Pero no hay manera. Windows 11 no ha enamorado a los usuarios por una gestión caótica de los requisitos de hardware; fallos en las actualizaciones; promesas de características incumplidas; rendimiento mejorable y en definitiva porque no va más allá de un «Windows 10 tuneado».

La adopción de Windows 11 no mejora

A pesar de que Microsoft ya no distribuye licencias de Windows 10 y que todos los equipos nuevos OEM se venden con Windows 11 preinstalado, la cuota de mercado de éste se mantiene en los entornos del 20%. Según los datos de Statcounter, incluso ha descendido este mes al 22,95%. Mientras, Windows 10 se mantiene casi invariable y subió unas décimas al 71,9%.

Como era esperable, otras versiones como Windows 7 han caído en picado desde que Microsoft finalizó el programa Extended Security Update en enero de 2023 y el resto de proveedores de software han dejado de soportarlo. Aún así, la cuota de 3,61% supone todavía muchos equipos. En cuanto a Windows 8 / 8.1 son versiones ya residuales con apenas unas décimas de cuota. Windows XP completa el ecosistema con un 0,32%.

Fuera de Windows, destaca el 18% que Statcounter asigna al OS X de Apple. En cuanto a Linux, permanece invariable justo por debajo del 3%. Hay que sumarle, por la parte de Linux que usa, el 3,54% del Chrome OS de Google. Decir que el ecosistema de Windows en conjunto ha venido cayendo durante todo 2023 y «solo» tiene un 62% del total.

Todo ello siempre según los datos de Statcounter, que como sabes no son matemáticas puras y solo pueden servirnos como aproximación estadística. Además, hay un 13% de sistemas «desconocidos» que sus métricas no son capaces de asignar. En todo caso estos datos (a falta de otros oficiales que ninguna tecnológica proporciona) nos sirven para ver las tendencias del escritorio informático.

Y por si te preguntas… Sí, Windows 12 está a la vuelta de la esquina y Windows 10 (no Windows 11) apunta a ser el sistema dominante cuando llegue su lanzamiento.