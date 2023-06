Republic of Gamers anuncia una competición que se celebrará en el Dreamhack Valencia 2023

Republic of Gamers (ROG), la archiconocida marca de productos para gaming de ASUS, ha anunciado que participará en la futura edición del Dreamhack Valencia 2023, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio en la ciudad española de Valencia y se trata de un evento en torno al gaming en el que convergen el sector competitivo de los esports con el panorama amateur.

Republic of Gamers ha organizado dentro de la Dreamhack Valencia 2023 la segunda edición de los STRIX SCAR STRIKE TRIALS, que consiste en una competición ProAm en la que se jugará a Valorant, el conocido shooter multijugador de Riot Games, y que empezará el día 7 de julio de 2023. El torneo de ROG constará de dos rondas de clasificación, una de última oportunidad y la gran final. Las dos primeras rondas de clasificación se celebrarán de manera online, mientras que la de última oportunidad y la gran final se disputarán presencialmente los días 7 y 8 de julio en la Dreamhack Valencia 2023.

De las dos primeras rondas de clasificación saldrán los primeros ocho seleccionados, mientras que los ochos contendientes restantes se clasifican para la ronda de última oportunidad. En total habrá dieciséis participantes repartidos en cuatro equipos que, siguiendo la naturaleza de mezclar los sectores competitivo y amateur de los esports, estarán capitaneados por un jugador profesional perteneciente al club QLASH.

Un evento como este no tiene mucho sentido si no hay premios golosos, así que los ganadores se llevarán cuatro portátiles del modelo ROG Strix G16 compuestos de un procesador Intel Core i9, una gráfica RTX 4080 de NVIDIA, un ratón ROG Harpe AIM Lab y unos auriculares ROG Delta S Wireless. Obviamente, el ratón y los auriculares no están permanente conectados al portátil, sino que vienen a modo de paquete junto a los portátiles.

Como es típico en estos eventos en torno a los esports, los STRIX SCAR STRIKE TRIALS serán transmitidos, y además por algunas de las personas más conocidas del panorama de Valorant en España, entre las que están Horcus, KADnita, Leviathan, Sikako, Lembo y otros muchos. Los asistentes podrán pasearse por el stand de Republic of Gamers durante los días que se celebra el Dreamhack Valencia 2023 para conocer a dichas personas.

Otras personalidades que estarán presentes en el Dreamhack Valencia 2023 son el tatuador Pau Tratto, que estará ahí para aquellos visitantes que quieran llevarse un recuerdo grabado en la piel, el ilustrador de cómics y manga Hugo de Juan, además del grafitero DEIH, que creará un mural en directo en el que los asistentes podrán participar.

ROG aprovechará el evento para mostrar sus últimos lanzamientos en una zona exposición en la que habrá un ambiente retro y urbano y en la que los asistentes pueden ganar premios y recompensas participando en la máquinas de gancho o arcade.