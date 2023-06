Samsung está preparando un «sistema de inteligencia artificial ultra grande»

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el sector en el que todos quieren invertir, más viendo que es lo que ha permitido a NVIDIA superar el billón de dólares de valor en bolsa, y eso con un mercado de consumo doméstico que está prácticamente hundido desde hace meses. Debido a eso, parece que Samsung tiene la intención de adentrarse con el desarrollo de un “sistema de inteligencia artificial ultra grande” que se apoyaría en todos los recursos internos de GPU que tiene a su disposición.

A falta de confirmación oficial, Samsung estaría empleando todos los recursos de GPU a los que tiene acceso para impulsar su sistema de inteligencia artificial, la cual podría tener su debut inicial durante el transcurso de la segunda mitad de 2023. Esto quiere decir que puede ver la luz en el verano que está a la vuelta de la esquina o demorarse hasta bien entrado el otoño o principios del invierno.

El gigante surcoreano de la tecnología, según la información que se ha podido conocer, está trabajando presuntamente en un Modelo de Lenguaje Grande (LLM), por lo que su intención sería competir con los modelos GPT de OpenAI y Bard de Google. Veremos cómo se desenvuelve y cómo queda el sector cuando los distintos competidores se enfrenten entre sí, y eso sin descartar la posibilidad de que termine por desinflarse, tal y como pasó con los asistentes personales digitales hace unos años, los cuales están vivos en la actualidad sobre todo gracias al Internet de las Cosas (IoT).

Es importante tener en cuenta que nada de esta información tiene todavía respaldo oficial, pero resulta verosímil viendo el tamaño y el peso de Samsung en el ámbito tecnológico y el aparente gran margen de crecimiento que tiene el sector de la inteligencia artificial en estos momentos. Como ya hemos dicho, la IA se ha convertido en un pastel muy goloso, sobre todo viendo que le ha permitido a NVIDIA mejorar su valor en bolsa a pesar de que las ventas de gráficas son bastante bajas en comparación con tiempos pasados.

¿Cómo será el “sistema de inteligencia artificial ultra grande” que presuntamente está desarrollando Samsung? Es posible que la respuesta la tengamos pronto, y es que si bien todavía no hay ninguna fecha concreta, la corporación surcoreana no debe demorarse mucho si no quiere perder el tren ante sus competidores.