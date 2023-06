Google Lens ayuda a identificar problemas en la piel

Google Lens es, sin duda, una de las funciones más interesantes de las integradas en la app de Google para smarphones. Tanto es así que en más de una ocasión me he preguntado, y me consta que no soy el único, si la compañía no lograría todavía más éxito para esta función ofreciéndola como una app independiente (aunque, claro, manteniéndola también como parte de la app «madre»). Y es que, con las mismas, también me consta que hay no pocas personas que desconocen su presencia dentro de la misma.

Si aún no la has probado, personalmente te recomiendo que lo hagas, aunque solo sea por comprobar lo bien que funciona, lo rápida que es y la fiabilidad de sus resultados. Y es que, claro, poder cruzar la imagen que has tomado con todas las imágenes que tiene indexadas, es una excelente fuente para poder resolver rápidamente qué es lo que le estamos mostrando y, claro, para proporcionarnos otras imágenes similares y ofrecernos sugerencias de búsqueda relacionadas.

Por si eres de las personas que todavía no conocen esta función de la app, Google Lens te permite buscar información sobre aquello que está capturando la cámara del smartphone en un momento dado, desde identificar animales y plantas hasta traducir textos. Sin olvidar, obviamente, ofrecerte enlaces de compra si aquello que estás observando se puede adquirir en algún comercio online. No siempre identifica correctamente aquello que está viendo o, en algunos casos, es probable que pese a hacerlo no encuentre resultados relacionados, pero en general su funcionamiento es más que satisfactorio.

Ahora, según podemos leer en Forbes, nos encontramos con una nueva y destacable función, y es que Google Lens ha empezado a identificar afecciones en la piel. Con esta función, los usuarios pueden tomar una imagen de aquello que les preocupe y que no sepan identificar, y la app encontrará coincidencias visuales que permitan realizar un primer diagnóstico. De momento esta función ha debutado en Estados Unidos, pero podemos esperar que se extienda a otras geografías próximamente.

Esta nueva función de Google Lens también funciona para identificar otros elementos sospechosos en el cuerpo, como un bulto en el labio, una línea en las uñas o pérdida de cabello que tengan un aspecto sospechoso. Debemos recordar, no obstante, y para cuando esta función llegue a otras geografías, que este tipo de información puede resultar muy práctica, pero que en todo caso no debe sustituir el diagnóstico profesional por parte de un dermatólogo 0 por nuestro médico de cabecera.