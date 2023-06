Bethesda afirma que Starfield llegará como es debido

El de Starfield es uno de los lanzamientos más esperados de este año. Lo que pudimos ver en el Xbox Showcase 2023 y en el posterior Starfield Direct fue, la verdad, muy prometedor, y los años que llevamos viendo, leyendo y escuchando sobre este gran lanzamiento de Bethesda ha ocasionado que, una vez más, las expectativas crezcan, quizá por encima de lo que deberían, poniéndonos en una situación difícil, verdaderamente difícil.

Bethesda ya tiene, en su haber, algunos lanzamientos fallidos. Es cierto que dichos títulos, con el tiempo, han mejorado sustancialmente, y a día de hoy ofrecen una experiencia de juego bastante positiva (aunque para gustos, colores, claro está). El problema es que este 2023 está siendo, probablemente, el año con más lanzamientos vergonzosos. Todavía no hemos alcanzado el ecuador del año, y ya es necesario pararse a hacer memoria para recordar todos los juegos que nos han decepcionado, pues han sido lanzados en un estado de desarrollo que avergonzaría a un niño de 6 años que está aprendiendo a programar con bloques de colores.

The Last of Us, Star Wars Jedi: Survivor y Lord of the Rings: Gollum, por mencionar solo algunos de ellos, han colmado la paciencia de los usuarios (o al menos de parte de ellos, pues todavía hay quienes defienden haberse gastado 70 euros en una versión alpha) y, en consecuencia, los grandes lanzamientos previstos, como Starfield, van a estar en el punto de mira desde el primer segundo, más aún teniendo en cuenta lo que comentaba al principio, el historial de Bethesda.

Parece, sin embargo, que el estudio quiere dejar claro que no debemos preocuparnos por ello. Así, según podemos leer en Comicbook, Bethesda afirma que el volumen de bugs de Starfield, a día de hoy, es mucho más bajo que el de desarrollos anteriores en esta fase del proyecto, un compromiso que, claro, Microsoft hace propio, por aquello de que el estudio le pertenece. Así, esto es lo que afirma el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty:

«Tenemos una gran cantidad de personas internamente jugando Starfield , trabajando con Todd y el equipo. Veo recuentos de errores, y solo por los números si se enviara hoy, Starfield ya tendría la menor cantidad de errores de cualquier juego de Bethesda jamás enviado. Lo cual es agradable, pero una vez más, la experiencia del primer día siempre será diferente […] El equipo ha madurado. Tienen Fallouts, Skyrim y Elder Scrolls en su haber. Cuando se cerró la adquisición, este juego tenía una fecha de lanzamiento significativamente anterior, anterior a la fecha que habíamos fijado por primera vez para Starfield . Nos sentamos con Todd y el equipo y les explicamos que queríamos darles tiempo. »

Es cierto que, efectivamente, Starfield se ha retrasado sustancialmente desde la fecha de lanzamiento prevista inicialmente, pero dado precisamente lo que estamos hablando, cualquier retraso es más que bienvenido si se traduce en que el juego en cuestión llega al mercado con el estado de madurez necesario. Con Starfield, y como decía antes, son muchas las expectativas generadas, recordemos que fue anunciado inicialmente hace ya seis años, y que durante este tiempo Bethesda nos ha ido poniendo los dientes largos con múltiples avances.

Este tipo de declaraciones no es una garantía, en realidad, pues recordemos que CD Projekt Red afirmó algo similar meses antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077, y que luego pasó lo que pasó. Sin embargo, un reconocimiento de los errores anteriores como este de Bethesda, junto con una afirmación como la de Booty, y que han sido respaldadas por el mismo Phil Spencer, nos da razones para ser razonablemente optimistas.