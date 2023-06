Durante las últimas cuatro décadas han pasado muchos dispositivos, ordenadores y consolas por mis manos, aunque recuerdo con especial cariño el primer ordenador que utilicé porque fue una experiencia muy curiosa para mí en aquella época. Ya os adelanto que fue un ZX Spectrum 128 +2, así que os podréis imaginar por qué digo que fue algo curioso.

Por aquel entonces yo estaba acostumbrado al sistema de cartuchos de la NES. Abrías la tapa, introducías el cartucho, encendías la consola y a jugar. Cuando vi que aquello funcionaba con cintas de casete me llevé una sorpresa enorme, y también con los pasos que había que seguir para lanzar el juego manualmente, pero sin duda lo que más me sorprendió fue que, para poder jugar, tenías que esperar varios minutos.

Fue algo abrumador para un niño tan pequeño, pero me dejó una marca tan profundo que lo recuerdo casi como si fuese ayer. Ese primer ordenador que utilicé era de un familiar, muy aficionado al mundo de la informática y a todo lo relacionado con Japón, cosas que en aquella época, los años ochenta, no tenían el peso que tienen ahora, y que obviamente tampoco se veían con los mismos ojos. Seguro que ya sabéis por dónde voy.

Yo no tendría mi primer ordenador propio hasta varios años después, pero antes de que entrara en casa mi fantástico Pentium a 133 MHz tuve la oportunidad de jugar a DOOM en un 486 con 8 MB de memoria RAM, todo funcionando sobre MS-DOS. Este equipo era del padre de un compañero de colegio, y gracias a él aprendí bastantes cosas. En ese mismo PC jugué también a Rise of the Robots, impresionante en aquella época a nivel gráfico, pero una castaña en jugabilidad.

La verdad es que fue ese primer contacto con DOOM el que me convirtió en un amante absoluto de la franquicia, y de los juegos de acción en primera persona. Me dejó tan marcado que no podía sacarme el juego de la cabeza. Tardé unos años en poder jugarlo en propio PC, y cuando lo hice ya había sido superado técnicamente, pero me seguía gustando tanto como el primer día.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.