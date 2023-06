Juegos gratis y ofertas: theHunter: Call of the Wild, Prey...

Como cada semana aquí en MC llega nuestra sección de juegos gratis y ofertas con lo mejor que cazamos de lo uno y de lo otro, para que no te compliques la vida buscando por ahí si no tienes tiempo, ganas o te falla la inspiración para elegir nuevo destino jugable.

Juegos gratis

Esta semana, sin embargo, no hay mucho que seleccionar en lo que a juegos gratis se refiere, porque al margen del habitual juego que regalan en Epic Games Store…

theHunter: Call of the Wild

En efecto, el juego gratis de la semana en Epic Games Store es theHunter: Call of the Wild, una suerte de emulador de caza que a buen seguro no será del gusto de todo el mundo, aunque en términos generales está bastante bien valorado, sobre todo por su ambientación. Si te interesa, lo puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Por supuesto, si eres suscriptor de Amazon Prime y la posibilidad de que lo seas es apreciable, en Prime Gaming tienes una inagotable fuente de, entre otros contenidos, juegos gratis actualizados semanalmente y con paquetes de largo recorrido.

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Autonauts

Prey

Revita

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Agatha Knife

Lila’s Sky Ark

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

SteamWorld Dig 2

Tandem: A Tale of Shadows

Un vistazo a las novedades de Prime Gaming en junio:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Alpha Mission II

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

Crossed Swords

Ghost Pilots

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Commando

Ninja Master’s

Over Top

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Sengoku

Sengoku 2

Soccer Brawl

Super Sidekicks

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

The Super Spy

Top Hunter: Roddy & Cathy

Twinkle Star Sprites

Ofertas

Pasamos ya al bloque de ofertas, incluyendo las últimas novedades.

Novedades en oferta

Acabamos de estrenar el verano, junio de aproxima a su fin y ya hay unos cuantos títulos en oferta de los lanzamientos más destacados del mes. Como por ejemplo:

Ofertas para PC

Seguimos con las ofertas para PC, con paquete y rebajas puntuales de juegos que merece la pena llevarse a provechando la ocaisón.

Ofertas para consolas

Y terminamos con nuestras tradicionales algunas buenas ofertas para las tres grandes consolas del mercado.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Kirby y la tierra olvidada al 33% de descuento.

Xenoblade Chronicles 3 al 33% de descuento.

Mario + Rabbids Sparks of Hope al 50% de descuento.

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.