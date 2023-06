Próximos lanzamientos: juegos junio 2023

Nuevo mes, nuevos juegos. En unas semanas entraremos oficialmente en el verano, el olor a vacaciones y tiempo libre ya flota en el ambiente. Muchos se estarán viendo ya a sí mismos en la playa, guardando turno en el chiringuito para hacerse con un mojito o una piña colada, de la que darán buena cuenta mientras que se tuestan al sol con la mirada perdida en el mar… al menos hasta que el niño de la pareja de al lado se pone a jugar y nos llena de arena hasta el alma… y claro, el mojito / piña colada.

No me malinterpretes, no soy un cínico y, en verdad, espero poder escaparme unos días a la playa para disfrutar de la desconexión que proporcionan esas escapadas estivales. Ahora bien, si por hache o por be dichos planes se vieran truncados o sí, como es probable, si dicho retiro vacacional no llegara a cubrir todos mis días libres, sí que tengo claro que dedicaré parte del tiempo restante a los juegos, a disfrutar de mi extensa y terriblemente infrautilizada biblioteca de juegos de las tiendas digitales.

Lo que no tengo tan claro, eso sí, es si entre los juegos que coparán mi tiempo libre las próximas vacaciones, se encontrará alguno de los lanzamientos de este mes. ¿Por qué? Seguro que ya te imaginas la respuesta, y es que desarrolladoras y distribuidoras parecen haberse puesto de acuerdo para que bastantes de los títulos más esperados lleguen al mercado en un estado realmente lamentable. The Last of Us Parte 1 para PC, Star Wars Jedi: Survivor, Lord of the Rings: Gollum… la lista se va haciendo más larga cada mes, al punto de que parece que esto podría llegar a sistematizarse.

Así, y si siempre nos hemos postulado por ello, ahora más que nunca te alentamos a que NO compres juegos antes de su lanzamiento. Espera a que el título que querías ya esté a la venta y valora en función de las críticas que coseche durante los primeros días. Es cierto que la precompra puede darte acceso a recompensas especiales, sí, pero seguramente muchos de los que precompraron alguno de estos juegos por las mismas, se deben estar dando cabezazos contra la pared por haber comprado una versión alpha a precio de definitiva.

Pero bueno, dejo el tema que, al final, a uno le quitan hasta la ilusión, y tampoco es cuestión de llegar a eso. Vamos, pues, con los principales lanzamientos del mes de junio de 2023… ¡y que Dios reparta suerte!

Killer Frequency

Fecha de lanzamiento : 1 de junio

: 1 de junio Plataformas: PC y PlayStation 5

Lo que prometía ser una madrugada más frente al micrófono de Big City Radio, se convierte por sorpresa en una situación de emergencia en la que, ante la ausencia del jefe de policía de la ciudad, tendrás que hacerte responsable de desentrañar todos los misterios que se ocultan tras una amenaza que pone en peligro más de una vida.

Street Fighter 6

Fecha de lanzamiento : 2 de junio

: 2 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Si hay una saga legendaria de juegos de lucha, que ha estado presente en nuestras vidas desde hace décadas y que ha sabido adaptarse a todas las plataformas habidas y por haber, sin duda esa es Street Fighter. Motorizado con RE ENGINE, esta nueva entrega nos trae tres modos de juego y una selección de 18 luchadores, entre los que encontraremos a grandes clásicos como Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly y más.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Fecha de lanzamiento : 2 de junio

: 2 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Katamari Damacy encuentra, en este lanzamiento, la esperada continuación de una propuesta excepcionalmente creativa, tanto en premisa como en jugabilidad, al punto de ser un juego difícilmente explicable. Basta con que sepas que el Rey del Cosmos Todo destruyó sin querer todas las estrellas del universo. Entonces envió a su hijo, el Príncipe, a la Tierra para crear un enorme katamari. ¿Y cuál es tu cometido? Pues hacer rodar todos los objetos para devolver el orden.

Diablo IV

Fecha de lanzamiento : 6 de junio

: 6 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Diablo IV no es uno de los juegos más esperados de este mes, no, es uno de los juegos más esperados del año y, por lo que hemos podido ver hasta ahora, las perspectivas son especialmente buenas. Diablo IV nos propone un regreso a las raíces oscuras y ásperas de los primeros títulos de la saga, y está ambientado en una versión de Sanctuary que todavía está bajo el asedio de las fuerzas angelicales y demoníacas. Prepárate para las que prometen ser las mejores mazmorras de la historia de la saga.

Amnesia: The Bunker

Fecha de lanzamiento : 6 de junio

: 6 de junio Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Si pasaste miedo y disfrutaste con Amnesia: The dark Descent y Amnesia: Rebirth, empieza a prepararte para lo nuevo de Frictional Games, que en esta ocasión te llevará a un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial, en el que tendrás que enfrentarte a todos los terrores que acechan tras la oscuridad. No permitas que la oscuridad te rodee, o posiblemente ya no podrás salir de ahí.

Layers of Fears

Fecha de lanzamiento : 15 de junio

: 15 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Si The Bunker te deja con ganas de más sustos, poco más de una semana después de su lanzamiento llega Layers of Fears, en el cierre de una trilogía cuyos dos primeros títulos ya nos hicieron pasarlo verdaderamente mal… y verdaderamente bien, para los amantes del género de terror. Explora los interiores de una fastuosa y estremecedora mansión victoriana, en un viaje para intentar comprender tus propios orígenes.

Aliens: Dark Descent

Fecha de lanzamiento : 20 de junio

: 20 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Aunque normalmente asociamos los títulos relacionados con Alien con shooters aterradores, en esta ocasión nos encontramos con una propuesta muy diferente e interesante. Por supuesto, tendrás que enfrentarte a los terribles xenomorfos, pero en esta ocasión tendrás que trazar un plan y ejecutarlo a la perfección, pues nos encontramos frente a una combinación de juego de rol táctico con el desafío de pensamiento lateral que proponen algunos grandes títulos de lógica.

Crash Team Rumble

Fecha de lanzamiento : 20 de junio

: 20 de junio Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Vuelve el inefable Crash Bandicoot, pero en esta ocasión para proponerte una competición por equipos (4 contra 4), en la que tendrás que lograr hacerte con la mayor cantidad posible de frutas Wumpa, lo que significa recolectar el máximo… pero también boicotear tanto como sea posible a tus rivales, todo con el ritmo endiablado al que nos tiene acostumbrados esta popular y querida saga.

Final Fantasy XVI

Fecha de lanzamiento : 22 de junio

: 22 de junio Plataformas: PlayStation 5

Cerca de una década han tenido que esperar los seguidores de una de las sagas más icónicas del mundo del videojuego. Con una historia más llena de acción de Eikons arrasadores y reinos en guerra, el próximo capítulo de la serie Final Fantasy pretende ser una aventura más madura, tanto por su propio aprendizaje y evolución, como también para adaptarse a la edad actual de quienes lo juegan desde sus orígenes.

Story of Seasons: A Wonderful Life

Fecha de lanzamiento : 27 de junio

: 27 de junio Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Ni un mes sin un nuevo juego de granja. Con una adorable estética visual, este título nos lleva al Valle Olvidado, un lugar en el que tendrás, al tiempo, que cuidar de tus cultivos y tus animales, sin descuidar tus relaciones con el resto de habitantes de un lugar tan perdido del mundo como su propio nombre ya nos da a entender.