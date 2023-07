El Fairphone 3 amplía su soporte hasta los siete años

Fairphone 3, la próxima versión de «el teléfono justo» en pasar a mejor vida, promete ampliar su soporte por encima de lo que cualquier otro fabricante Android ofrece a día de hoy: nada menos que siete años de actualizaciones, o lo que es lo mismo, hasta 2026.

Fairphone nació con la intención de ofrecer un teléfono inteligente con el mínimo impacto posible para la humanidad y el planeta. Así, a diferencia de prácticamente todo lo que se produce por ahí, Fairphone está creado con materiales procedentes de zonas libres de conflicto, en condiciones justas para los trabajadores a lo largo de toda la cadena de producción; así como está diseñado para ser fácilmente reparable.

Un proyecto loable el de Fairphone, a pesar de que ello implique la construcción de un terminal cuya relación calidad precio lo deja fuera de toda competición en el mercado actual. No obstante, freedom is not free, que dicen los estadounidenses, algo que bien podría aplicarse al caso, cambiando libertad por justicia.

Pero vayamos al asunto que nos ocupa, y es que después de que el primera Fairphone, lanzado en 2013, se quedase sin soporte en 2017, cuatro años más tarde, el Fairphone 2, disponible desde 2015, hizo lo propio en marzo de este año, tras algo más de siete años de mantenimiento. Una duración que, por lo visto, se va a convertir en el estándar de la marca.

Así, el Fairphone 3, lanzado en 2019, tiene asegurado su mantenimiento hasta 2026, según anunciaba la compañía hace unos días, a razón de la actualización a Android 13 (con una capa de personalización ligeramente modificada) para este modelo y el Fairphone 3+. El soporte oficial de Fairphone para sus teléfonos era de cinco años, que a partir de ahora serán siete.

We aim to support Fairphone 3 for at least 5 years after launch 📱, providing software updates until the end of August 2024. But since longevity is one of our core values, we aim for 2 extra years of support, taking us to 2026! 🌿

— Fairphone (@Fairphone) July 10, 2023