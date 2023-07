En este nuevo artículo de opinión os lanzamos una pregunta muy sencilla y directa, ¿Windows 10 o Windows 11, cuál de los dos utilizáis? Sé que una parte de nuestros lectores utilizan una distro Linux como sistema operativo principal, pero igualmente sé que algunos también tenéis instalado un Windows como sistema operativo secundario, así que ya sabéis, los comentarios son vuestros.

Como de costumbre, empiezo mojándome yo primero. En el PC principal tengo instalado Windows 10, y la verdad es que no pienso cambiarlo ni a corto ni a medio plazo. Puede que cuando se acerque al final de su ciclo de vida, o cuando Windows 11 madure y ofrezca algo que realmente me interese, me decida a dar el salto a este último, pero no tengo ninguna prisa porque, salvando incidentes concretos, estoy muy contento con dicho sistema operativo.

La verdad es que, viendo el ritmo que lleva Microsoft con Windows 12 y la situación en la que se encuentra Windows 11, creo que si no actualizo mi PC lo más probable es que acabe dando el salto directamente a Windows 12 y que acabe pasando por completo de Windows 11. Sé que también es probable que muchos de vosotros acabéis haciendo exactamente lo mismo.

No obstante, tengo un portátil con Windows 11, que actualicé más que nada para hacerme con dicho sistema operativo y para poder crear contenidos prácticos e informativos para vosotros, y en el banco de pruebas utilizo también Windows 11 porque los componentes más avanzados del momento, como los Core Gen12 y Core Gen13, así como los Ryzen 7000X3D, están optimizados para funcionar mejor con dicho sistema operativo.

De momento no he tenido ningún problema grave con Windows 11 en dichos equipos, pero la verdad es que el portátil apenas lo utilizo, y el banco de pruebas recibe un uso muy concreto y limitado a los análisis pertinentes. Además, no instalo nuevas actualizaciones a nivel de sistema operativo hasta que no son imprescindibles, solo me limito a nuevos drivers, BIOS todo lo que sí puede ser importante por cuestiones de rendimiento y de estabilidad.

Si con esos usos tan limitados y concretos hubiera tenido problemas con Windows 11 sería para «tirarse de los pelos» directamente. Ahora os toca a vosotros decirnos si utilizáis Windows 10 o Windows 11, y podéis aprovechar para contarnos por qué en los comentarios. Si utilizáis una versión anterior de Windows aunque ya no tenga soporte, como Windows 7 por ejemplo, también podéis compartir con nosotros vuestra opinión y contarnos por qué habéis tomado esa decisión. Nos leemos.