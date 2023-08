Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de personas que han probado TikTok, es en que el tiempo vuela cuando se están consumiendo contenidos en esta red social. Y es cierto que el grueso de su audiencia se encuentra entre los más jóvenes, pero tanto por mi experiencia personal como por las que me han compartido otras personas en el rango de mi edad (ya cerca de los cincuenta), lo cierto es que tiene contenidos para enganchar a público de todas las edades.

Esto se debe fundamentalmente, claro, a la enorme y tremendamente variada cantidad de contenidos subidos diariamente por sus usuarios. Según datos de este mismo año, se suben unos 34 millones de vídeos a TikTok cada día. Por dar algo de contexto a esta cifra, también con datos de 2023 vemos que la media de vídeos subidos diariamente a YouTube es de 3,7 millones, es decir, que TikTok casi multiplica por 10 la cantidad de nuevos contenidos diarios. Obviamente a esto contribuye que el formato de vídeo de TikTok es más breve y conlleva mucha menos edición, pero nos explica la razón por la que es posible pasar horas diariamente viendo vídeos allí (y muchos adolescentes lo hacen) sin repetir ni un solo contenido, y encontrando siempre creaciones que se ajustan a sus intereses.

Aquí, en ese punto, se encuentra otra de las grandes claves del éxito de TikTok, que no es otra que la recomendación personalizada de contenidos. Al igual que otras redes sociales, este servicio cuenta con un algoritmo que se encarga de proponer al usuario, en base a sus gustos, preferencias, historial, etcétera, aquellos vídeos que infiere que le gustarán más. Una técnica que pretende retener al usuario el máximo tiempo posible, claro.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, están empezando a desarrollarse regulaciones con límites en este sentido, obligando a los servicios a ofrecer alternativas «sin algoritmo». Como consecuencia de ellok, TikTok permitirá desactivar la personalización de contenido en Europa, según podemos leer en el blog de la red social. No se indica una fecha concreta para este cambio, pero sí que se indica que ocurrirá pronto y, más importante, que se hace como respuesta a la Ley de Servicios Digitales, lo que nos indica que este cambio se debe llevar a cabo a corto plazo.

La posibilidad de desactivar la personalización incidirá tanto en el feed que se muestra a cada usuario cuando accede al servicio, en el apartado LIVE y en los resultados de las búsquedas llevadas a cabo en TikTok. En el caso del feed, pasarán a mostrarse las publicaciones de las cuentas seguidas ordenadas cronológicamente, mientras que en los resultados del buscador. Esto es lo que se indica al respecto en la publicación:

«Esto significa que sus feeds For You y LIVE mostrarán videos populares de los lugares donde viven y de todo el mundo, en lugar de recomendarles contenido en función de sus intereses personales. Del mismo modo, al utilizar la búsqueda no personalizada, verán resultados compuestos por contenido popular de su región y en su idioma preferido. Sus feeds de seguidores y amigos seguirán mostrando a los creadores a los que siguen, pero en orden cronológico en lugar de basarse en el perfil del espectador.«