Elon Musk plantea la posible caída de X

X, la red social antes conocida como Twitter, no pasa ni remotamente por su mejor momento. Desde que Elon Musk se hiciera con su control, a finales del año pasado y después de un tortuoso proceso de compra-no compra-compra, no ha habido prácticamente ni una sola semana en la que no hayamos visto cómo adoptaba medidas, de todo tipo, para mejorar su capacidad de generar ingresos, pero con el problema de que, en realidad, la inmensa mayoría de dichas medidas parecían (y siguen pareciendo) adoptadas por impulso, sin un análisis previo que habría permitido valorar sus ventajas, sí, pero también todos sus posibles inconvenientes.

Desde aquel momento hasta ahora el número de anunciantes que recurren a X se ha mantenido en caída libre, y esto es especialmente problemático si tenemos en cuenta que, en algunos momentos, la publicidad ha llegado a suponer el 90% de los ingresos de la red social. Intentar obtener más ingresos comercializando el verificado solo ha servido para devaluar por completo su valor, al punto de que la red social ha tenido que empezar a ofrecer la posibilidad de ocultarlo a los suscriptores de lo que fuera Twitter Blue, y no se ha convertido, ni remotamente, en la salvación económica que Musk esperaba.

Así, van pasando los meses y sí, es cierto que X ha reducido sustancialmente sus costes operacionales, pero esa es solo la mitad de la ecuación, ya que resultaba igualmente necesario incrementar los ingresos. Pero la situación es aún peor, ya que parte de las acciones llevadas a cabo para reducir los costes se han traducido también en un descenso en los ingresos, algo en lo que el decreciente interés de los potenciales anunciantes en la red resulta el más exponente de los ejemplos.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023