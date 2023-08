Android rediseña el apartado de configuración de Google

Google está muy presente dentro de Android, algo que es totalmente comprensible por otra parte, dado que hablamos de la empresa responsable de este sistema operativo. Así, lo común cuando nos hacemos con un nuevo dispositivo basado en Android, es que éste nos llegue con una completa selección de apps y servicios de la compañía del buscador, si bien esto puede variar en el caso de marcas que instalan su propia capa de personalización sobre la versión base del sistema operativo.

Muchas de estas apps tiene, claro, su propio apartado de configuración, pero lo que ignoran bastantes usuarios, especialmente los más casuales y menos curiosos (es decir, los que no se han dedicado a explorar de cabo a rabo todos los apartados y funciones de su teléfono), es que el apartado de ajustes de Android también permite realizar algunos ajustes relacionados con los servicios de Google. Y no es que sea algo muy difícil de encontrar pues, en realidad, se encuentra tras la entrada denominada Google en los ajustes del teléfono y el sistema operativo.

En dicho apartado podemos encontrar ajustes de lo más diversos, desde la configuración de la función de autocompletar hasta los controles parentales, pasando por los ajustes del panel de juegos y la configuración de la publicidad asociada a nuestra cuenta de Google en el dispositivo. Algo que, con su actual diseño de listado único, resulta al tiempo muy práctico pero también un poco batiburrillo. Algo común, por otra parte, cuando se integran muchos elementos en un único apartado.

Google Play Services is starting to roll out a big redesign of its settings page. I’m referring to the page you access by going to Settings > Google.

Now, instead of showing the full list of settings by default, you’ll get quick access to a couple of key settings in the… pic.twitter.com/zQs2bhAHb0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023