Seguramente recordarás que, hace apenas una semana, te contábamos que WhatsApp acababa de iniciar el despliegue de una esperada función o, para ser más exactos, la demandada y esperada mejora de una función de uso muy común en el servicio: poder compartir fotos en alta resolución. Esto era, en verdad, una necesidad, pues la demanda de imágenes de alta calidad ha crecido proporcionalmente con la calidad de las propias cámaras integradas en los teléfonos de los últimos años. Y no solo en la gama alta, también es un denominador común de la gama media, y también podemos encontrar modelos que destacan en este sentido en la gama de entrada.

Ya te contamos, eso sí, que el incremento en la calidad de las imágenes compartidas a través de WhatsApp, aún empleando el modo de alta resolución, no transfiere los archivos con la misma calidad que los originales, sino que aplica cierta compresión, aunque evidentemente menor que la usada hasta ahora, y que es la que se sigue aplicando si optamos por enviarlas con los ajustes estándar. No me malinterpretes, me parece una mejora importante, pero pienso que aún hay margen para mejorar.

En dicha noticia te contábamos que el despliegue de esa función ya se había iniciado para las imágenes, pero que Meta también tenía planes para extenderla a los vídeos compartidos a través del servicio de mensajería instantánea. No se aclaraba entonces en qué momento estaba prevista su llegada, por lo que todos (o al menos muchos) pensamos que la espera se prolongaría durante algún tiempo. Sin embargo, parece que nos equivocábamos.

Según ha podido confirmar TechCrunch, WhatsApp ya permite compartir vídeos en alta resolución en la versión para usuario final, es decir, que no hablamos de una prueba que se esté llevando a cabo en las versiones beta. Eso sí, y al igual que ocurrió con las imágenes la semana pasada,. esta función también se está desplegando de manera progresiva, y no se han hecho públicos los plazos que se ha planteado Meta, pero podemos esperar un mínimo de semanas hasta que se complete.

Ahora bien, quizá te estés preguntando la razón por la que he entrecomillado alta resolución en el título de esta noticia, y es porque, al igual que con las imágenes, Meta ha limitado sustancialmente la resolución máxima, que pasa a ser 720p, es decir, HD. Una limitación que se queda muy por debajo de las resoluciones de captura ofrecidas por los dispositivos actuales, con una enorme cantidad de dispositivos que ofrecen 1.080p, y cada vez más modelos que permiten grabar en 4K.

Hasta ahora, la resolución máxima de vídeo ofrecida por WhatsApp para el envío de vídeos era 480p, lo que ya se quedaba muy, muy corto, pero el caso es que dar un salto solo para alcanzar 720p se me antoja que es quedarse un tanto cortos. Habrá que esperar, no obstante, para comprobar si esto es solo una primera fase y si, en consecuencia, las intenciones de Meta pasan por incrementar la resolución máxima en el futuro.