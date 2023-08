Meteor Lake mejorará su rendimiento gracias a la IA

Ya sabemos, desde hace algún tiempo, que los integrados Meteor Lake estarán especialmente capacitados para tareas relacionadas con la inteligencia artificial. El pasado mes de mayo, durante el evento Microsoft Build 2023, Intel y Microsoft anunciaron una importante colaboración en este sentido, que va en una línea que ya empieza a ser tendencia, y que próximamente se convertirá en un elemento clave para este sector: llevar la capacidad de cómputo de IA al PC, algo en lo que NVIDIA lleva ya bastante tiempo trabajado.

Apenas una semana después de dicho anuncio, y esta vez en el Computex 2023, Intel mostró una CPU Meteor Lake de 16 núcleos y 22 hilos que, no obstante, destacaba especialmente por contar con una VPU( Visual Processing Unit, Unidad de Procesamiento de Visión), un elemento clave para determinadas tareas en las que se aplican funciones basadas en IA a contenido visual en tiempo real, un tipo de funciones que han ganado mucha notoriedad, por ejemplo, en el contexto de las videollamadas.

Ahora bien, lo que no sabíamos, y acaba de revelar PCWorld, es que Intel también empleará la IA en Meteor Lake para optimizar la gestión de energía y, por lo tanto, la eficiencia de los sistemas. Esto resulta especialmente interesante, puesto que a diferencia de otros usos, como el que he mencionado anteriormente y del que se beneficiarán solo las personas que empleen ese tipo de funciones, aquí nos encontramos con una mejora que repercutirá, de manera directa, en todos los usuarios de estos integrados.

Como ya sabes, desde la duodécima generación de Intel Core (Alder Lake), los integrados de la marca cuentan con dos tipos de núcleos, los de rendimiento y los de eficiencia, y es el propio sistema el que determina las necesidades para cada carga de trabajo y, por lo tanto, reparte la tarea en consecuencia. Esto, que ya era común anteriormente en los integrados ARM, supuso un importante avance en la arquitectura x86/64.

Ahora, con la integración de la IA en los chips Meteor Lake, os encontramos con un importante avance en este sentido, pues las mejoras que puede aportar al DVFS (Escalado dinámico de voltaje y frecuencia) no son menores. Según pruebas realizadas por Intel, la IA puede ayudar a mejorar la capacidad de respuesta del sistema en un 35%, incluso más en algunos casos. Pero además, la IA también puede determinar cuándo es el momento adecuado para volver a poner la CPU en estado inactivo, lo que genera un ahorro de energía de hasta el 15%.

Como ya sabrás, Meteor Lake será una generación que no llegará a los sistemas de sobremesa, pues en su lugar éstos recibirán Raptor Lake Refresh. Así, se entiende especialmente que Intel haya puesto el foco en la eficiencia energética, no porque esta no sea importante en sobremesa, sino porque se convierte en un elemento clave cuando hablamos de sistemas portátiles y, por lo tanto, de autonomía. No obstante, podemos esperar que esta gestión de las cargas de trabajo basada en IA también llegue a la generación Core para sobremesa que debute en el mercado el año que viene.