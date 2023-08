Samsung puede verse obligada a reducir la potencia de los gráficos RDNA 2 del Exynos 2400

Samsung parecía tener la puerta abierta a la posible implementación del SoC Exynos 2400 en algunos modelos de la serie de smartphones Galaxy S24, sin embargo, posiblemente esa idea empiece a diluirse en caso de que los rumores en torno al pobre desempeño de la GPU sean ciertos.

La trayectoria de los SoC Eynos no ha sido tan buena como le hubiera gustado a Samsung, por lo que el gigante surcoreano decidió dejar de diseñar modelos de gama alta para ceder totalmente ante Qualcomm en lo que respecta a sus smartphones emblema. Pese al revés, la compañía decidió retomar el desarrollo de procesadores de gama alta basados en ARM con el Exynos 2400, que repetirá la fórmula de emplear la tecnología de gráficos RDNA de AMD.

Exynos 2400 implementará el procesador gráfico Xclipse 940, basado en la arquitectura RDNA 2 de Radeon. Al principio Samsung y AMD se las prometían felices en cuanto al rendimiento gráfico, pero los últimos rumores difundidos por el filtrador OreXDA indican que ahora su desempeño es entre un 20 y un 30 por ciento inferior al del Adreno 750 que será incorporado en el futuro Snapdragon 8 Gen 3.

La parecer el objetivo inicial era alcanzar una velocidad de trabajo de 1,7GHz, pero fallos presentes en la arquitectura RDNA 2 estarían haciendo inviable el mantener dicha frecuencia, por lo que Samsung habría tomado la decisión de rebajar el objetivo hasta los 1,1 o 1,2 gigahercios. Los últimos rumores en torno al procesador gráfico del Snapdragon 8 Gen 3 indican a que funcionará a una velocidad de 1GHz (la frecuencia no es el único factor a tener en cuenta sobre la potencia de un hardware).

Sobre la implementación del Exynos 2400 en la serie Galaxy S24, por ahora Samsung estaría apostando por usar solo el Snapdragon 8 Gen 3 para todas las variantes del modelo Ultra en todas las regiones, mientras que los modelos estándar y Plus, principalmente en Corea del Sur, China y otros países asiáticos, posiblemente empleen el Exynos 2400, mientras que en el resto del mundo implementaría el SoC de Qualcomm.

Como nota positiva, parece que la CPU del Exynos 2400 sí está a la altura de lo esperado, pero el hecho de que Samsung se haya planteado la mejora de la pantalla en el Galaxy S24 Ultra podría dejar la puerta cerrada a la implementación de su SoC propio en dicho modelo de smartphone.

¿Estamos ante los albores de otro fracaso de Samsung en sus intenciones de competir con Qualcomm? Es importante tener en cuenta que la información proporcionada por OreXDA no tiene ningún respaldo oficial, pero no es menos cierto que al gigante surcoreano le cuesta plantar cara desde hace tiempo a sus rivales directos, y aquí no solo cabe señalar a Qualcomm, sino también a una TSMC que está mucho mejor posicionada en la fabricación de semiconductores (o chips para simplificar).