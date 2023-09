BMW da marcha atrás con la calefacción como servicio

Hace poco más de un año te contamos que BMW había adoptado una política verdaderamente reprochable, al punto de que alguno de nuestros lectores llegó a calificarla como estafa. En mi caso, sin llegar a ese punto, sí que lo encontré como el ejemplo perfecto de codicia y de falta de respeto a los usuarios. Como ya dije entonces, tengo preferencia por otras marcas, principalmente por Audi, pero eso no quita que, durante años, BMW me haya parecido toda una referencia en el sector, además de una marca con una personalidad muy propia y que, entiendo, para muchos es realmente atractiva.

Esa política, que seguramente aún recordarás si la leíste en su momento, era la de cobrar una suscripción mensual para emplear la calefacción de los asientos. Resulta evidente que, al establecer el precio de venta de los vehículos, la marca se asegura un margen de beneficio sobre los costes. Dicho de otra manera, al comprar el coche ya estás pagando por los componentes necesarios para emplear la calefacción incluida en dichos asientos.

Sin embargo, y a la estela de la industria de los juegos y del software, BMW se vio seducida por el modelo de las suscripciones, algo que en algunos casos tiene sentido (es decir, cuando aquello que se ofrece es, realmente, un servicio), pero no cuando consiste en pagar por algo que no depende ni de conectividad ni de actualizaciones ni nada por el estilo. Porque, claro, en caso de que se produjera una avería, la reparación de la misma correría por cuenta del propietario, no quedaría cubierta por el servicio. La respuesta fue clara y esperable, solo dos semanas después este sistema ya había sido hackeado.

Tras un año de este estúpido modelo, afortunadamente parece que la marca ha decidido dar marcha atrás ya que, según podemos leer en Autocar, BMW abandona el modelo de suscripciones para la calefacción de los asientos y otros extras. No obstante, también cuentan que su ecosistema de servicios para sus coches crecerá en el futuro. Nada que objetar al respecto… siempre y cuando la marca haya entendido la diferencia entre producto o función y servicio.

Esto es fácil de entender. Si BMW ofrece un sistema de mapas que se actualiza constantemente, que cuenta con información de tráfico y meteorológica, o un servicio de asistencia al conductor, alguna función que dependa de la capacidad de cómputo de un centro de datos… en fin, algo que realmente sea un servicio, tendrá sentido comercializarlo como servicio. Ahora bien, pretender cobrar una cuota mensual por emplear algo que el usuario ya ha pagado al adquirir el vehículo es, sencillamente, una tomadura de pelo y una falta de respeto al usuario.