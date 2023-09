HP Spectre Foldable, un 3 en 1 espectacular, también en precio

HP Spectre Foldable es una computadora 3 en 1 con pantalla plegable con la que el fabricante estadounidense promete «la mejor experiencia híbrida» gracias a sus tres modos de uso: portátil, tablet y sobremesa. Su precio de 5.000 dólares es igual de espectacular que su diseño.

Los grandes fabricantes de móviles han producido modelos de gama alta con pantallas flexibles/plegables y aunque su impacto en las ventas globales es todavía reducido, su interés sigue aumentando entre los consumidores. Sin embargo, el concepto de un PC plegable ha sido más difícil de producir. Hasta ahora, solo podemos citar un par de modelos, el ThinkPad X1 Fold de Lenovo que fue el primero y el Zenbook 17 Fold de ASUS.

El HP Spectre Foldable comparte mucho de ambos y nos tememos que -por diseño, concepción y precio- al igual que ellos se trata más de una prueba de concepto, una muestra de dispositivo innovador, pero que será muy difícil de vender a pesar de la promoción del responsable de la división de Soluciones de Consumo de Sistemas Personales de HP Inc:

«Los consumidores exigen una mayor flexibilidad para conectarse, trabajar y jugar en sus vidas híbridas más allá de lo que puede ofrecer un portátil tradicional y estamos entusiasmados de presentar el HP Spectre Foldable diseñado para adaptarse perfectamente a las diversas formas en que deseas trabajar con su factor de forma único y duradero que traspasa los límites del diseño y la tecnología».

HP Spectre Foldable, un lujo caro

Entrando rápido en materia, la computadora tiene su base en una pantalla OLED plegable de 17 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2560 x 1920 píxeles, soporte para HDR, brillo máximo de 400 nits y un soporte del 99,5% para la gama de color DCI-P3. Con soporte multitáctil, incluye un lápiz óptico MPP 2.0, con 4096 niveles de sensibilidad a la presión y detección de inclinación.

La pantalla es, claramente, la estrella de esta computadora. Su plegado y desplegado gracias a una bisagra especial y a su pantalla flexible facilita el uso como tablet gigante (17 pulgadas), como portátil de 12 pulgadas o en el escritorio como luego veremos.

Su procesador es menos espectacular. Se trata de un Intel Core i7-1250U con 10 núcleos y 12 subprocesos. Una CPU claramente superada y que puede complicar ese modo de uso de «escritorio» que promete. Y no, su gráfica integrada Iris Xe no sirve para jugar. Está claro que HP ha optado aquí por mantener costes y el consumo del dispositivo. Se acompaña de 16 Gbytes de memoria en doble canal LPDDR5-5200 (pinchada en placa y no actualizable) y de una SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 TB.

Su conectividad sí es bastante buena y vemos Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, dos puertos Thunderbolt 4, cámara web con IR y soporte Windows Hello y un sistema de audio potenciado por B&O con cuatro altavoces y DTS:X Ultra. Su batería es de buen tamaño con 94,3 Wh y un adaptador de corriente USB Tipo-C de 100 vatios.

Este Spectre tiene un pie de apoyo incorporado lo que facilita el trabajo en el escritorio. Otro accesorio necesario para ello es un teclado Bluetooth también incluido. Su peso es moderado teniendo en cuenta su diseño, 1,3 kg sin teclado y 1,6 kg con él, y su grosor extendido es de solo 8,5 mm.

El HP Spectre Foldable estará disponible en octubre con un precio de 4.999 dólares que lo aleja por completo del mercado de consumo. Sí hay que destacar su pantalla, sus modos de uso y especialmente la apuesta innovadora por este tipo de diseños híbridos. No obtendrá ventas masivas, pero es una buena muestra de tecnología moderna.