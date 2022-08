ASUS Zenbook 17 Fold OLED: la reinvención del portátil

Innovar es complicado y arriesgado. Complicado porque requiere de dar varios pasos al frente con respecto al statu quo actual para intentar determinar qué puede ser lo siguiente. Y arriesgado porque supone alejarse de la seguridad que proporciona seguir haciendo «lo normal», «lo de siempre», en fin, lo que todo el mundo espera encontrar, dónde y cuando espera encontrarlo. Innovar es subvertir nuestras expectativas y obligarnos a imaginar lo que está por venir con un prisma distinto.

Sé que esta introducción puede parecer un tanto pretenciosa, pero no hace más que reflejar la sensación que me ha provocado el ASUS Zenbook 17 Fold OLED desde la primera vez que supe de su existencia, hace ya unos meses, y que se ha ido confirmando a medida que la compañía nos ha ido contando más en detalle sobre este sistema. Podemos llamarlo portátil, sistema 2 en 1, tablet… puede tener muchos nombres, pero cada uno de ellos lo encorsetaría en un perfil concreto, algo que no le haría justicia.

Intentar definirlo sería mucho más complejo sin emplear imágenes, pero incluso contando con las mismas requiere de algunas explicaciones adicionales que nos permitan entender mejor qué es lo que estamos viendo. Y con este ASUS Zenbook 17 Fold OLED, lo que tenemos frente a nosotros es un dispositivo que podemos emplear como un portátil de 12,5 pulgadas, como un portátil de 17,3 pulgadas, como una tablet de 17,3 pulgadas, como un reader… en fin, una asombrosa cantidad de modos, que podremos alternar siempre en función de nuestras necesidades.

Para entenderlo mejor, imagina una pantalla OLED de 17,3 pulgadas plegable. Y ahora imagina que esa pantalla en realidad es un sistema completo, con Intel Core i7 Alder Lake, 16 gigabytes de RAM DDR5… en fin, un equipo de última generación. Y ahora combínalo con un teclado físico (aunque también se puede emplear un teclado en pantalla) y empieza a imaginar la cantidad de modos posibles. Estos son los principales:

Portátil de 12,5 pulgadas : con una resolución de aspecto 3:2 y una resolución de 1.920 x 1.280 puntos, la mitad de la pantalla queda oculta (y se desactiva para reducir su consumo) bajo el teclado.

: con una resolución de aspecto 3:2 y una resolución de 1.920 x 1.280 puntos, la mitad de la pantalla queda oculta (y se desactiva para reducir su consumo) bajo el teclado. Portátil de 12,5 pulgadas con teclado virtual : similar al anterior, pero en vez de emplear el teclado físico contaremos con un teclado en pantalla, ubicado en la parte inferior de la misma.

: similar al anterior, pero en vez de emplear el teclado físico contaremos con un teclado en pantalla, ubicado en la parte inferior de la misma. Modo escritorio: portátil de 17,3 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.920 puntos en una proporción de aspecto 4:3 (con la pantalla colocada horizontalmente) y el teclado físico al pie de la misma.

portátil de 17,3 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.920 puntos en una proporción de aspecto 4:3 (con la pantalla colocada horizontalmente) y el teclado físico al pie de la misma. Tablet de 17,3 pulgadas: ya sea con orientación horizontal o vertical, y totalmente desplegado.

Imagina, por lo tanto, lo polivalente que puede llegar a ser este ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Pero dediquemos un momento a analizar sus especificaciones, pues como ya he indicado anteriormente, nos encontramos frente a un sistema del que podemos esperar un rendimiento más que notable.

Empezando por su pantalla, que como ya he contado antes podemos emplear en el modo de 12,5 pulgadas y en el de 17,3, hablamos de un panel OLED con un tiempo de respuesta de 0.2 milisegundos y un brillo máximo de 500 nits, pero capaz de ofrecer un gran nivel de realismo y colores vívidos con brillos bastante más bajos. Representa el 100% del espacio de color DCI-P3 y cuenta con certificación TÜV Eye Care, que garantiza la ausencia de parpadeos y una reducción del 70% con respecto a la media de emisiones de luz azul dañina.

Ya en su interior, este ASUS Zenbook 17 Fold OLED está motorizado con un Intel Core i7-1250U. Recordemos que se trata de un chip con diez núcleos (dos de rendimiento y ocho de eficiencia) y 12 hilos, con 12 megabytes de caché y que, en modo turbo, puede alcanzar hasta 4.7 gigahercios. Este chip también integra la gestión gráfica con Intel Iris Xe. Se acompaña de 16 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y un terabyte de almacenamiento con rendimiento M.2 NVMe PCIe 4.0.

En lo referido a su conectividad, y empezando por el apartado inalámbrico, contaremos con Wi-Fi 6E (802.11ax) de doble banda 2*2 y también con Bluetooth 5. Y en cuanto a conectores, encontraremos dos puertos Thunderbolt 4 para datos, conexión de pantallas y suministro de energía, junto con un conector de audio combinado (auriculares y micrófono) de 3,5 milímetros. Y hablando de su carga, cuenta con una batería de 75WHrs que permite carga con cualquier cargador USB-C, algo tremendamente práctico. No obstante, claro, también incluye su propio cargador, de 65 vatios.

También debemos prestar atención a su teclado Bluetooth magnético (este es el sistema de fijación que emplea) pero que también podemos utilizar, claro, desacoplado del equipo, ya estemos empleando éste en configuración horizontal o vertical. Su tamaño es de 285 x 182 x 5,5 milímetros, lo que proporciona un tamaño de tecla completo y un recorrido de 1,4 milímetros, y que se completa con un touchpad bastante amplio.

Presentado hoy oficialmente en la IFA 2022, todavía no hay una fecha concreta para la llegada al mercado de este ASUS Zenbook 17 Fold OLED. No obstante, ASUS ya permite registrarse como usuario interesado, para ser notificado cuando se active su preventa. Y, en cuanto a su precio, salvo cambios a posteriori es de 3.499,00 euros. Elevado, sin duda, pero no debemos perder de vista que nos encontramos frente a un dispositivo excepcionalmente innovador.

