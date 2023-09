Cómo actualizar de Windows 10 a un Windows 11 sin bloatware gracias a Tiny11

Si llevas tiempo queriendo actualizar desde Windows 10 a un Windows 11 sin bloatware pero no has dado el paso porque no tienes claro cómo hacerlo no te preocupes, en este artículo te vamos a explicar todo lo que debes saber para conseguirlo de una manera muy sencilla y totalmente segura, gracias al conocido Tiny11, que nos permitirá actualizar directamente desde Tiny10.

El proceso de actualización de Tiny10 a Tiny11 es perfectamente viable, y nos permite actualizar a un Windows 11 sin bloatware sin tener que perder nuestras aplicaciones, ajustes y archivos. Suena bien, ¿verdad? Pero puede que te preocupe el tema de la compatibilidad de tu PC con Windows 11 porque tu equipo no cumple con los requisitos. Si te encuentras en esta situación tranquilo, porque incluso en este caso podrás actualizar sin problemas.

Para simplificar y facilitar las cosas a los usuarios de Tiny10 tenemos el vídeo de NTDEV, donde podemos ver el proceso de actualización perfectamente explicado e ilustrado. No tiene ningún misterio, y está subtitulado, así que resulta mucho más fácil de entender y de seguir.

A grandes rasgos, el proceso está casi totalmente autoguiado y no tendremos que entrar en complicadas configuraciones más allá del cambio en el registro que podemos ver en el minuto 1:47, pero no tiene mucho misterio y solo es aplicar directamente esa modificación siguiendo los mismos pasos.

Una vez hecho, la actualización a ese Windows 11 sin bloatware se produce de forma automática. Dejamos que el proceso se complete de forma normal y listo, habremos terminado. Al tratarse de una versión optimizada y sin aplicaciones innecesarias este sistema operativo funciona bien incluso en equipos con configuraciones de hardware muy modestas. En el vídeo podemos ver lo bien que se mueve en un PC con solo 2 GB de memoria RAM.

Esto que os acabo de comentar es muy importante porque, como ya sabéis, la versión estándar de Windows 11 necesita un mínimo de 4 GB de RAM, y con esa cantidad de memoria su rendimiento no es nada bueno, de hecho necesitamos contar con 16 GB de RAM para que la experiencia sea verdaderamente buena. Con Tiny11 no tendremos ese problema, y podremos disfrutar de un buen rendimiento incluso en equipos que, como dije anteriormente, no cumplan con los requisitos oficiales de Windows 11.