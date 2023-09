DS 9 E-TENSE, dones

«Para mí, té. Gracias» Sherlock Holmes (Sherlock, Temporada 1 Episodio 3)

Las grandes berlinas conocidas también por el pomposo nombre de berlinas de representación son una categoría interesante dentro del mercado de automoción. Son modelos que también han sufrido la competencia de los SUV en áreas como el confort, los acabados de alta calidad, los materiales exclusivos y el diseño pero siguen teniendo sus adeptos que aprecian las líneas estilizadas que solamente una berlina de este tipo puede proporcionar. Son vehículos que suelen tener precios elevados y en los que los fabricantes alemanes tienen una presencia notoria.

Modelo analizado DS 9 Motor y acabado E-TENSE 360 4×4 Opera Potencia 360 CV Velocidad máxima 250 Kmh Aceleración o-100 5,6 s Largo/ancho/alto 4934/1855/1460 mm Potencia máxima RPM 200 CV 6.000 rpm (gasolina) 110 CV (eléctrico del.) 113 CV (eléctrico tras.) Par máximo Nm/RPM 520 Nm Caja de cambios Automático 8 marchas Web https://www.dsautomobiles.es Precio 78.450 euros

En este caso sin embargo hemos tenido la ocasión de probar el DS9, un vehículo con el que la marca francesa mantiene una larga tradición por parte del fabricante matriz Citröen de ofrecer berlinas de gran tamaño con un aspecto diferente y con una interpretación del lujo muy particular, digamos con un enfoque más francés de ciertos aspectos de estos vehículos. Precisamente el histórico modelo DS del mencionado fabricante que da origen al nombre de la marca filial es uno de los precursores de este enfoque distinto para este tipo de berlinas que entre otros modelos continuó con el también legendario CX.

Berlina de lujo

No es fácil competir con las mencionadas marcas alemanas (además de japoneses, italianos y otros) en este segmento, pero como hemos repetido la originalidad es una de las bazas que juega DS. A pesar de tratarse de un coche de casi cinco metros el diseño del DS9 da la sensación de estilizado y dinámico, con una original mezcla de elementos angulosos y líneas sinuosas que identifican esta marca francesa y que en este modelo alcanza su máxima expresión. Hay que apuntar que el modelo que probamos procede de una ligera actualización de la versión anterior del mismo.

En el frontal de este DS9 destacan por supuesto los faros, alargados y grandes hundidos en la carrocería extendiéndose por los laterales que esiran su presencia sobresaliendo y marcando sendas protuberancias en el capó llenando de personalidad esta parte delantera. Unidos a ellos el clásico elemento en forma de bumerán estilizado parte del lateral de los faros hasta el spoiler inferior de la parte delantera. La parrilla es otro elemento que domina en esta parte delantera con un gran tamaño y una vistosa rejilla. Más abajo otra gran toma de aire y el mencionado spoiler rematan el frontal.

No faltan tampoco los toques distintivos de la marca como el logotipo en el centro de la parrilla y una placa que remata una franja decorativa que recorre el centro del capó realizada con una técnica de decoración o guillochage propia de relojeros franceses como Breguet llamada Clous de Paris que consiste en finas incisiones en el metal que forman pequeños relieves cuadrados. Esta técnica ya se usaba en otros modelos de DS en el interior pero según el fabricante es la primera vez que se aplica en la carrocería de estos modelos.

Líneas deportivas

En el lateral las líneas fluidas cobran protagonismo con una continuidad que recorre la parte superior, desde el alargado morro hasta la parte de atrás, sin interrupciones. Destacan las llantas Munich de 20 pulgadas (en la versión probada) así como el relieve que recorre el lateral bajo la línea del parabrisas. Este relieve marca todo el flanco del DS9 y recorre desde los faros delanteros hasta los grupos ópticos traseros dando un toque musculoso a este exclusivo modelo francés. Las manillas de las puertas quedan al ras y se despliegan al tacto otorgando mejor aerodinámica y un toque de distinción adicional.

En la parte trasera un detalle que recuerda al diseño del DS original ya que los bordes exteriores del techo han sido diseñados para mostrar una terminación en forma de cono para poder colocar parte de las luces traseras y fueron rediseñados para albergar los intermitentes. Un homenaje sutil del que hay que fijarse para apreciarlo. La caída de esta parte de atrás tiene un ángulo pequeño, al estilo de las berlinas deportivas, y queda rematado por una protuberancia del maletero que hace las veces de spoiler.

En la parte inferior de la luna trasera y ocupando toda su anchura se ha colocado una tercera y delgada luz de frenos. Como es habitual en los modelos de DS los grupos ópticos traseros lucen una cuadrícula de relieves con forma de rombo que le otorga un efecto tridimensional muy peculiar. Estos grupos ópticos quedan elevados y bajo ellos un amplio paragolpes que luce en el centro el emplema de la marca remata la zaga. Más abajo dos salidas de escape alargadas y cromadas añaden un toque más de exclusividad al conjunto.

Estética DS

En general las líneas nos han parecido muy acertadas con una buena combinación de originalidad en varios elementos con un diseño que cumple las leyes de la aerodinámica más clásicas y que rozan una línea deportiva más que de berlina de representación clásica en línea con el objetivo de obtener un vehículo esbelto y dinámico a la vez que no renuncia a ese toque de lujo y exclusividad que puede dar una imagen más seria a este modelo.

Por supuesto el interior es otra de las áreas donde una berlina grande con aspiraciones se la juega frente a los rivales y aquí también los diseñadores franceses de DS no han renunciado a sus señas de identidad más representativas. Por supuesto encontramos también los detalles en estilo Clous de Paris que ya encontramos en el capó. En este caso este acabado lo lucen por un lado en los laterales de la consola central donde se colocan distintos botones para los elevalunas, freno de mano, cierre centralizado o modos de conducción.

Por el otro encontramos esta decoración en elementos del reloj B.R.M Chronographs que se muestra automáticamente al encender el motor que se encuentra de la parte central superior del salpicadero ya clásico de los modelos DS. Un toque sorprendentemente retro en un modelo que está por otro lado repleto de tecnología. El salpicadero está tapizado en una combinación de piel tipo Alcantara y otras superficies cubiertar por piel Nappa en color gris perla con pespuntes en color claro lo que se traduce en una sensación agradable al tacto en cualquier punto del mismo.

Nuevos sistemas

El sistema de información y entretenimiento está gobernado por el nuevo sistema DS IRIS SYSTEM que gobierna tanto la pantalla táctil de 12 pulgadas como un sistema de reconocimiento de voz. La primera tiene buena calidad, pero no muy superior a la que encontramos en otros modelos del mismo grupo aunque la gráfica ha sido actualizada. El sistema de reconocimiento de voz es correcto pero tampoco nos ha parecido comparable al que equipan los modelos más exclusivos de la competencia alemana de este DS9. En cualquier caso el funcionamiento es bueno.

Además este sistema da una buena cantidad de información del sistema de propulsión híbrido enchufable con gráficas que nos permiten ver cómo está funcionando. En lo que respecta al panel de instrumentos éste es totalmente digital pero igualmente de la misma calidad y funcionamiento que otros modelos del grupo son añadir una experiencia más exclusiva, como sí hace por ejemplo Audi con respecto a los modelos de Volkswagen sin ir más lejos. Sin embargo tiene una muy buena visibilidad y permite visualizar abundante información y es configurable.

El sistema de sonido incluye nada menos que catorce altavoces con 512 vatios de potencia y junto con la buena insonorización conseguida en este coche gracias al aislamiento acuístico y el cristal laminado con película acústiva la experiencia sonora es excelente, aquí sí a la altura de otros modelos de alta gama. Este es un elemento no indiferente en la sensación de exclusividad que en el caso de esta berlina francesa nos parece plenamente conseguido.

Asientos de lujo

Y por supuesto un interior de lujo pasa por unos asientos a la altura y en este caso también podemos decir que es un objetivo plenamente conseguido. En las plazas delanteras el excelente acolchado y el agradable taco del cuero Nappa se unen a un diseño ergonómico excelente que sujeta además muy bien en las curvas. Además encontramos todas las regulaciones eléctricas, ventilación y calefacción y funciones de masaje. Todo habitual en modelos de esta categoría y que en este modelo DS9 funcionan como se espera para hacer del viaje una experiencia agradable.

En la parte posterior se ha sacado partido del tamaño del coche por un lado para tener un buen acceso con una puerta amplia que tiene un gran ángulo de apertura y por otro lado porque ofrece un gran espacio para que tres personas puedan acomodarse sin problemas. Es cierto que por diseño (para proporcionar un reposabrazos sobre todo) la plaza central es más incómoda que las dos de los laterales. Lo que más destaca en lo que respecta a la habitabilidad en las plazas posteriores es sin duda el espacio para las piernas, cualquier persona se encontrará a sus anchas en este sentido.

El maletero de este DS9 es muy amplio para un total de 510 litros. Eso sí, el diseño alargado y aerodinámico de la carrocería hace que el espacio sea sobre todo profundo ya que por ejemplo en altura es algo escaso, aunque no tendremos problemas en introducir equipaje de medidas habituales. El espacio que queda al abrir el maletero es grande por lo que se facilita mucho el acceso al mismo. Además las formas son regulares y no hay obstáculos por lo que introducir objetos grandes no es un problema, con las limitaciones de altura que hemos comentado.

Híbrido enchufable

Antes de comentar las pruebas dinámicas como siempre nos fijamos en las características del sistema de propulsión. En este caso se trata de un sistema compuesto por un motor de gasolina que rinde 200 caballos y dos motores eléctricos, el que impulsa el eje delantero que dispone de 110 caballos y el trasero que otorga 113. De esta forma y gracias a la gestión electrónica de los propulsores este modelo de DS9 disfruta de tracción integral. El sistema de propulsión eléctrica dispone de una batría de 15,6 kWh que permite una autonomía eléctrica de 62 kilómetros.

Además de las cifras del sistema de propulsión en el caso de este modelo de DS merece la pena detenerse en los sistemas activos como el sistema de suspensión DS Active scan que al excelente sistema de suspensión activa del que ya disponen los coches de la marca se le une una cámara que es capaz de detectar las imperfecciones de la carretera y transmitirlas a este dispositivo que se encarga de preparar los amortiguadores para que puedan absorber el impacto de dichas imperfecciones para que los ocupantes del coche apenas las noten.

Hemos recorrido carreteras en mal estado para poner a prueba el sistema y la verdad es que nos ha sorpendido lo eficaz de su fucionamiento. Es verdad que resulta más eficaz con imperfecciones que sobresalen como badenes más que otras como pequeños huecos en el asfalto, pero en los dos casos la amortiguación sí que es más eficaz que con otros vehículos que hemos probado. En todo caso los viajes largos son muy confortables incluso cuando salimos de las autopistas para recorrer carreteras con mayores imperfecciones en el firme.

Silencioso en ciudad

En lo que respecta a la conducción como ya es habitual en coches eléctricos o que pueden funcionar solamente con este tipo de propulsión en ciudad es todo un placer porque podemos circular de forma muy suave y en completo silencio. En este caso la insonorización de este DS9 juega un papel adicional para aislarnos de los sonidos urbanos. Es verdad que si abusamos del acelerador la autonomía se verá afectada y es fácil que esos 62 kilómetros se queden prácticamente en la mitad si no somos cuidadosos.

Pero como hemos anticipado el territorio del DS9 son los grandes viajes, que transcurirán en pleno confort ya sea en autopista o en carretera. Dinámicamente los 360 caballos y los 520 Nm de par se dejan sentir y aunque no podemos decir que la entrega de potencia sea la propia de un deportivo por la masa que tiene que desplazar y el tamaño del coche, sí es cierto que no hay situación de la que no podamos salir con holgura pisando el acelerador. En terrenos virados las suspensiones son algo más blandas de lo deseable si buscamos los límites, pero siempre dentro de la seguridad.

Conclusiones

El DS9 es un coche grande y lujoso que ofrece muchas soluciones técnicas interesantes, desde la suspensión predictiva con cámara hasta el sistema de visión nocturna, con unos acabados y materiales lujosos que salvo algunos detalles mejorables están a la altura de modelos de otras marcas más asentadas en este tipo de mercado. Algunos elementos son demasiado parecidos a los que encontramos en modelos menos exclusivos pero tampoco desentonan demasiado.

La motorización híbrida enchufable de 360 caballos es una solución interesante para este tipo de vehículos ya que otorga suavidad por un lado para los recorridos urbanos y por el otro potencia de sobra para los viajes. Otros elementos importantes para una berlina de esta categoría como la habitabilidad o el confort acuístico, así como la calidad del sistema de sonido, nos parecen plenamente conseguidos por lo que este DS9 es un buen candidato como coche de «representación» con elementos únicos que hemos comentado que por otro lado pueden ser decisivos.