ASUS Zenbook OLED 15, análisis: movilidad y potencia con una terminación premium

El ASUS Zenbook OLED 15 en su versión de 2023 es un ultraportátil que mantiene los valores clave de la serie Zenbook, lo que significa que estamos ante un equipo con un diseño cuidado al milímetro, elegante y atractivo que desde luego no pasa desapercibido, y que hace gala además de una alta calidad de construcción y de un acabado premium.

En esta ocasión el gigante taiwanés ha optado por configurar el equipo con una APU Ryzen 7 7735U, una solución de bajo consumo que combina en el mismo encapsulado una CPU Zen 3+ de 8 núcleos y 16 hilos y una GPU Radeon 680M, basada en la arquitectura RDNA2 y equipada con 768 shaders. Ambas están fabricadas en el nodo de 6 nm de TSMC.

La APU utilizada es capaz de ofrecer un excelente nivel de rendimiento tanto a nivel CPU como GPU manteniendo un TDP muy bajo (28 vatios), lo que significa que no necesita de un sistema de refrigeración voluminoso para funcionar correctamente, y que por tanto puede integrarse sin problemas en equipos donde la movilidad y la autonomía sean dos prioridades.

A priori el ASUS Zenbook OLED 15 lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores portátiles de su clase, ¿pero realmente está a la altura de las expectativas que genera sobre el papel? En este análisis vamos a descubrirlo con todo lujo de detalles. No es un equipo para gaming, pero para ofreceros un artículo lo más completo posible no he dudado en probarlo incluso con algunos de los juegos más actuales y exigentes.

ASUS Zenbook OLED 15: análisis externo

Como he dicho al principio del artículo estamos ante un ultraportátil premium, tanto por diseño como por calidad de construcción. La unidad que hemos recibido para análisis es la de color azul meditación, que está fabricada en aleación de aluminio y tiene una terminación anodizada. Estamos ante un equipo muy delgado y muy ligero, ya que apenas llega a los 14,9 mm (menos de un centímetro y medio) de ancho y pesa 1,4 kilogramos.

Nada más sacarlo de la caja nos da la bienvenida un tacto metálico que deja claro que estamos ante un ultraportátil de primer nivel. Su ligereza y su formato contenido nos permiten moverlo con total comodidad con una sola mano, y en esta primera interacción ya puedo percibir una solidez estructural sobresaliente tanto en la zona de la tapa superior como en la base del equipo.

El ASUS Zenbook OLED 15 apuesta por una línea marcadamente angulosa y minimalista, lo que se traduce en un diseño elegante y sobrio que le permite quedar bien en cualquier lugar, y que encaja con cualquier espacio de trabajo. A título personal debo decir que el diseño que utiliza ASUS en esta familia de portátiles es uno de mis favoritos.

Cuando abrimos el equipo nos da la bienvenida un teclado de tipo isla con un generoso tamaño por tecla, una terminación ligeramente cóncava para conseguir una pulsación más cómoda y natural, y nos encontramos también con algo que no es nada habitual en ultraportátiles de 15,6 pulgadas, un pad numérico completo en la parte de la derecha. Esto representa un valor importante, sobre todo para aquellos que están acostumbrados a trabajar con números a diario, ya que les ayudará a mejorar su productividad.

El teclado tiene un paso de teclas de 19,05 mm, el mismo que nos encontramos en un teclado convencional de escritorio. Esto es importante porque mejorará la experiencia de uso, nos ayudará a escribir con mayor velocidad y nos permitirá ser más productivos. Como anticipamos en el párrafo anterior, cada tecla tiene una concavidad de 0,2 mm para mejorar el tacto con cada pulsación, y el recorrido por tecla es de 1,4 mm, lo que significa que tendremos una buena respuesta con cada pulsación.

La almohadilla táctil EgoSense está posicionada ligeramente hacia la izquierda, nos permite realizar numerosos gestos con varios dedos de forma simultánea, y utiliza una nanoestructura de tacto suave que consigue un deslizamiento perfecto. Esta está revestida además con una capa PVD antihuellas que mejora la resistencia al uso y al desgaste, y que facilita la limpieza de la misma. Seguirá siendo igual de suave incluso tras 10.000 deslizamientos.

Saltamos ahora a la pantalla y nos encontramos con un formato de 15,6 pulgadas y un diseño NanoEdge, lo que nos deja una relación pantalla-cuerpo del 86,7%. Esto quiere decir que los bordes de pantalla son muy reducidos, un aspecto importante que mejora la inmersión y la experiencia de uso. El ASUS Zenbook OLED 15 monta un panel OLED con una tasa de refresco de 120 Hz, tiene una resolución de 2.880 x 1.620 píxeles, un tiempo de respuesta de 0,2 ms, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene certificación PANTONE y un brillo máximo de 600 nits.

El ASUS Zenbook OLED 15 integra una bisagra de alta calidad que nos permite abrir el equipo hasta en 180 grados, y monta una webcam en el borde superior de la pantalla. Dicha cámara tiene resolución 1080p e infrarrojos, así que podemos utilizarla como sistema de reconocimiento facial. En los laterales nos encontramos con un conector USB4 Type-C, un conector USB 3.2 Type-C, un puerto USB 3.2 Type-A, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm. No está nada mal teniendo en cuenta que estamos ante un ultraportátil con un grosor de 1,49 cm.

Volviendo a la calidad de construcción debemos destacar dos grandes claves. La primera es que el ASUS Zenbook OLED 15 trae una capa de Antimicrobial Guard Plus en las zonas que tocamos con más frecuencia, lo que inhibe la proliferación de bacterias y virus y ofrece un mínimo de tres años de protección. En segundo lugar este equipo cuenta con certificación MIL-STD-810H de resistencia de grado militar, lo que significa que está hecho para durar, ya que ha superado un total de 26 pruebas extremas de resistencia.

Entre las pruebas a las que ha sido sometido podemos destacar las de resistencia a golpes y caídas, así como a sacudidas y a altas y bajas temperaturas. También fue sometido a pruebas de radiación solar, cambios bruscos de temperatura y a una humedad relativa del 95%. Logró superarlas todas sin ningún tipo de problema.

ASUS Zenbook OLED 15: especificaciones

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio con bisagra que permite una apertura de 180 grados.

Certificación MIL-STD-810H de resistencia de grado militar.

El modelo en color gris basalto tiene un acabado especial basado en una nueva técnica de ceramización por plasma, que genera una capa de protección de alta resistencia tanto a las huellas dactilares como a la decoloración y al desgaste. La versión azul meditación está terminada en aluminio anodizado.

Pantalla de 15,6 pulgadas con formato 16:9 y relación pantalla-cuerpo del 86,7%.

Panel OLED con resolución de 2.880 x 1.620 píxeles, tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos, 120 Hz de tasa de refresco, brillo de 600 nits, reproducción del 100% del espacio de color DCI-P3, contraste 1.000.000:1 y 1.070 millones de colores.

Certificación HDR True Black 600, validación PANTONE, certificación TUV Rheinland del cuidado de la vista (tecnologías antiparpadeo y de reducción de luz azul).

Componentes clave

APU Ryzen 7 7735U en 6 nm con CPU Zen 3+ de 8 núcleos y 16 hilos a 2,7 GHz-4,75 GHz, modo normal y turbo, 16 MB de caché L3 y TDP de 28 vatios.

GPU integrada Radeon 680M con 768 shaders a un máximo de 2.200 MHz, 48 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 12 núcleos para acelerar trazado de rayos y 2 MB de caché L2. Tiene una potencia de hasta 3,37 TFLOPs en FP32.

16 GB de memoria LPDDR5 a 6.400 MHz en doble canal. Se puede configurar con hasta 32 GB.

SSD de 512 GB PCIe Gen4 en la versión analizada. Se puede configurar con una unidad de 1 TB.

Conectividad, refrigeración y batería

Monta un USB4 Type-C, un conector USB 3.2 Type-C, un puerto USB 3.2 Type-A, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm.

Cuenta con conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Sistema de refrigeración de un único ventilado personalizable a través del software MyASUS integrado.

Batería de 67 Wh compatible con recarga rápida. Promete una autonomía de hasta 13 horas y carga hasta el 60% de la batería en 49 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Webcam con resolución FHD (1080p) con infrarrojos compatible con Windows Hello para reconocimiento facial.

Teclado ErgoSense de tipo chiclet con retroiluminación LED blanca, paso de teclas de 19,05 mm, recorrido de 1,4 mm por pulsación y concavidad de 0,2 mm para mejorar la ergonomía.

Almohadilla táctil EgoSense con nanoestructura de tacto suave para mejorar el deslizamiento. Esta está revestida además con una capa PVD antihuellas que mejora la resistencia al uso y al desgaste.

Altavoces estéreo Harman Kardon con tecnología Smart Amp (amplificación inteligente) y soporte de Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos integrada.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar el rendimiento facial.

Cancelación de ruido bidireccional mediante IA.

Medidas y peso: 32,18 x 22,56 x 1,69 cm, 1,56 kilogramos.

Software integrado MyASUS, que nos ofrece un control directo y fácil de numerosos ajustes importantes; ScreenXpert, que facilita la gestión de aplicaciones y ventanas en diferentes pantallas, y GlideX, que facilita la utilización de dispositivos para compartir o extender la pantalla.

Tecnología Antimicrobial Guard Plus de protección contra virus y bacterias.

Certificaciones EPEAT Silver, ENERGY STAR y RoHS (cuidado y respeto del medio ambiente).

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 1.299 euros.

Experiencia de uso y rendimiento básico

El ASUS Zenbook OLED 15 es un equipo ligero que ofrece un alto grado de movilidad, pero sin renunciar por ello a una alta calidad de construcción ni a un buen rendimiento. Mi primer contacto con el equipo fue muy positivo, ya que me transmitió sensaciones muy buenas al tacto gracias a su terminación en aleación de aluminio, y dejó claro desde el principio que su solidez estructural era simplemente perfecta.

Manejarlo con una sola mano es totalmente posible y podemos moverlo con total comodidad gracias a su bajo peso y a su reducido grosor, y no tendremos que preocuparnos en ningún momento por su integridad, porque como he dicho su estructura presenta una solidez total. Nada más abrirlo nos encontramos con un panel OLED de primer nivel que hace gala de unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, y que ofrece una representación de colores excelente. Podéis hacer clic en la galería inferior para ampliarla.

La relación de píxeles por pulgada que encontramos en el ASUS Zenbook OLED 15 es totalmente óptima gracias a su resolución de 2.880 x 1.620 píxeles, lo que nos permitirá disfrutar de una nitidez total. Su tasa de refresco de 120 Hz y el tiempo de respuesta de 0,2 ms representan también un claro valor añadido, y las tecnologías de reducción de luz azul y antiparpadeos hacen que podamos trabajar durante horas sin que la fatiga visual sea un problema.

Y hablando de comodidad, en este sentido tengo que destacar el papel que juegan tanto el teclado como la almohadilla táctil. El ASUS Zenbook OLED 15 tiene uno de los mejores teclados que he tenido la oportunidad de probar en un ultraportátil, tanto por el tacto de las teclas como por la respuesta por pulsación, y la almohadilla táctil ofrece una precisión y una respuesta por clic simplemente perfecta. Esto es fundamental para un equipo como este, que está centrado en la productividad y la movilidad.

Con respecto a la movilidad hay que destacar que ASUS ha hecho un excelente trabajo en términos de equilibrio, ya que ha sido capaz de dar forma a un ultraportátil muy ligero sin renunciar a nada, ni en calidad de construcción y fiabilidad ni en comodidad a nivel de teclado y almohadilla táctil, y tampoco en términos de rendimiento, ya que Windows 11 y las aplicaciones habituales funcionan con una fluidez total, y los tiempos de encendido y apagado son mínimos.

La APU que monta el ASUS Zenbook OLED 15 es muy competente tanto por su rendimiento CPU como a nivel GPU, y esto se deja notar en todo momento. Su alto IPC y sus 8 núcleos y 16 hilos son toda una garantía en cualquier aplicación CPU dependiente, y su GPU integrada Radeon 680M ofrece un rendimiento muy superior al que encontraríamos en cualquier iGPU Intel, de hecho es capaz de situarse casi al nivel de GPUs dedicadas de gama baja de generaciones anteriores.

Con esto quiero decir que aunque el ASUS Zenbook OLED 15 es un equipo centrado en la movilidad y la autonomía no renuncia a ofrecer una potencia considerable. Por otro lado, sus 16 GB de memoria RAM son suficiente para garantizar una buena experiencia con Windows 11, y nos dejan margen suficiente para mover juegos y aplicaciones que hagan uso de la GPU integrada. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque en estos escenarios el núcleo gráfico consumirá una parte de la memoria RAM para utilizarla como memoria gráfica.

La unidad de almacenamiento no desentona en absoluto, y de hecho es clave para conseguir esa experiencia de fluidez total con Windows 11 y diferentes aplicaciones, y también para minimizar los tiempos de carga, así como los de encendido y apagado. No obstante, el modelo que hemos probado trae un SSD de 512 GB, una cifra que puede quedarse algo justa si decidimos instalar juegos o aplicaciones pesadas.

El sistema de refrigeración que integra el ASUS Zenbook OLED 15 cumple a la perfección. Es muy silencioso cuando utilizamos el equipo para afrontar tareas poco exigentes, pero a plena carga el ruido es considerable. Podemos ajustar el perfil del ventilador a través del software MyASUS, una plataforma muy completa que nos permitirá acceder también a otros ajustes importantes, incluyendo desde el cuidado del panel OLED hasta distintas opciones de IA aplicadas al micrófono y al sonido, la tecnología ASUS AiSense y mucho más. Podéis ampliar la galería inferior haciendo clic en ella.

Las opciones de conectividad están a la altura de lo esperado, no tendremos problemas para conectar diferentes periféricos y el soporte de Wi-Fi 6E nos garantizará una alta velocidad tanto de subida como de bajada al conectarnos a Internet, y el alcance que ofrece es realmente bueno, ya que pude utilizarlo sin problemas de conectividad a bastante distancia del router.

Pasando al sistema de sonido que monta el ASUS Zenbook OLED 15 nos encontramos con un conjunto que, en general, raya a un gran nivel para tratarse de un ultraportátil, y la calidad de la webcam es lo bastante buena como para utilizarla en videollamadas y conferencias sin ningún tipo de problema. Esto último también es algo a tener en cuenta, ya que aunque la mayoría de los portátiles vienen con una webcam incluida no todas llegan a ese mínimo de calidad deseable para que realmente valga la pena utilizarla.

Rendimiento del ASUS Zenbook OLED 15 en aplicaciones y pruebas sintéticas

Tras este primer contacto con el ASUS Zenbook OLED 15, que la verdad ha sido muy positivo en general, nos toca profundizar en su rendimiento. Para ello empezamos con nuestra clásica ronda de pruebas de rendimiento sintético que, como de costumbre, nos permitirá hacernos una idea de qué es capaz de ofrecer realmente este equipo.

Os recuerdo que estamos ante un modelo que prioriza la movilidad y la autonomía sobre la potencia, y que por tanto es totalmente normal que sus valores absolutos en potencia bruta no sean tan altos como los que podríamos encontrar en portátiles equipados con soluciones que tienen un mayor TDP.

Sé que el TDP no representa el consumo absoluto de energía del procesador, pero al final es un dato orientativo bastante fiable, y ya sabéis que a mayor TDP mayor rendimiento, pero también mayor consumo de energía y más calor generado, con todo lo que ello conlleva.

Rendimiento en CPU-Z

En CPU-Z tenemos un rendimiento bueno teniendo en cuenta que estamos ante una CPU basada en la arquitectura Zen 3+, cuyo IPC es al final el mismo que podemos encontrar en los Ryzen serie 5000. También hay que tener en cuenta que estamos ante un modelo de bajo consumo. La puntuación en monohilo es prácticamente la misma que obtendríamos con un Ryzen 7 5800X, y en multihilo está casi al mismo nivel que un Intel Core i5-13500H, un chip que tiene 12 núcleos (4 P + 8 E) y 16 hilos, cuyo TDP es de 45 vatios.

Rendimiento en Cinebench R23

En Cinebench R23 el resultado también es muy bueno en monohilo, ya que la CPU del Ryzen 7 7735U se acerca a la puntuación de un Ryzen 7 5800X, aunque en multihilo las limitaciones térmicas le pasan factura y obtiene un resultado inferior, aunque totalmente acorde a sus características, de hecho supera el rendimiento medio de otras integraciones de esta APU que no llegan ni siquiera a los 10.100 puntos, así que buen trabajo por parte de ASUS.

Rendimiento en Blender

Blender nos permite medir la capacidad del equipo en materia de renderizado utilizando tanto la CPU (primera captura) como la GPU (segunda captura). La puntuación obtenida se expresa en muestras por minuto, y aquí partimos de la máxima de que «más es mejor».

Como podemos apreciar, la GPU integrada tiene una potencia claramente superior, tanto que llega casi a doblar los valores de la CPU en «Monster» y «Junkshop». Es cierto que no está a la altura de una tarjeta gráfica GeForce RTX, pero es totalmente normal ya que estamos hablando de una solución integrada que encima es de consumo ultrabajo. Ya sabéis, debemos darle siempre el contexto apropiado a cualquier análisis para que tenga sentido.

Rendimiento en V-Ray

Esta es otra prueba interesante de renderizado para medir el rendimiento de una GPU que también nos permite ver la potencia de nuestra CPU. En este caso, la CPU de la APU Ryzen 7 7735U superó los 8.188 puntos que obtuve en mis pruebas con el Core i5-13500H del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, lo que se traduce en un resultado excelente teniendo en cuenta la diferencia de TDP y de generación que existe entre ambos.

En la prueba GPU bajo CUDA, que no es un escenario óptimo para la Radeon 680M, obtuve una puntuación de 205 v-paths. A efectos comparativos la GeForce RTX 3050 Mobile de ese ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition alcanzó los 227 v-paths, lo que significa que este es un buen resultado para la integrada de AMD.

Rendimiento en 3D Mark CPU

La prueba 3D Mark CPU es una de las más interesantes y útiles para medir el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo. No tiene mayor misterio, en total se realizan seis pruebas que utilizan un hilo, dos hilos, cuatro hilos, ocho hilos, dieciséis hilos (si es posible) y el máximo número de hilos posibles.

Cuanto mayor sea la carga de trabajo menores suelen ser las frecuencias, así que el rendimiento puede ser menor en comparación con otros procesadores que escalen mejor y que aguanten un modo turbo más elevado. En este caso, la CPU del Ryzen 7 7735U raya a un excelente nivel, ya que aunque pierde con el Intel Core i5-13500H en las pruebas de uno, dos y cuatro hilos gana en todas las demás.

Esto quiere decir que tiene un IPC inferior y que su rendimiento monohilo es ligeramente menor, pero que gracias a sus 8 núcleos y 16 hilos (el Intel Core i5-13500H tiene 4 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia) rinde menor en escenarios que hacen un uso más intensivo del multihilo.

La diferencia no es grande, 154 puntos más con 16 hilos y 242 puntos en la prueba con todos los hilos posibles, pero confirma que cada núcleo Zen 3+ ofrece casi el doble de potencia bruta que un núcleo E del Intel Core i5-13500H, al menos en esta prueba, ojo, que ya sabéis que no podemos generalizar partiendo de un único resultado.

Con todo esto claro ha llegado el momento de ver cómo escalan las frecuencias de la CPU del Ryzen 7 7735U en esta prueba. Lamentablemente, al terminarla no obtuve las mediciones de temperatura, así que no cuento con ese dato como podéis ver en las imágenes adjuntas. Podéis ampliarlas haciendo clic en ellas.

Con un hilo activo tenemos una frecuencia máxima de 4,78 GHz, aunque como podemos apreciar se producen bastantes fluctuaciones durante toda la prueba y un pico mínimo importante.

tenemos una frecuencia máxima de 4,78 GHz, aunque como podemos apreciar se producen bastantes fluctuaciones durante toda la prueba y un pico mínimo importante. Con dos hilos activos en este caso la frecuencia máxima se reduce a los 4,68 GHz, una velocidad que no es totalmente estable ya tenemos ligeras fluctuaciones y de nuevo nos encontramos con algunos picos mínimos, aunque no tan marcados.

en este caso la frecuencia máxima se reduce a los 4,68 GHz, una velocidad que no es totalmente estable ya tenemos ligeras fluctuaciones y de nuevo nos encontramos con algunos picos mínimos, aunque no tan marcados. Con cuatro hilos activos vemos una tendencia clara que es totalmente normal, y es que a mayor número de hilos activos más se reduce la frecuencia de trabajo. En este caso tenemos un pico de 4,6 GHz y bastantes fluctuaciones.

vemos una tendencia clara que es totalmente normal, y es que a mayor número de hilos activos más se reduce la frecuencia de trabajo. En este caso tenemos un pico de 4,6 GHz y bastantes fluctuaciones. Con ocho hilos activos vemos que la frecuencia pasa a ser de un máximo de 4,55 GHz, y en este caso se aprecia una mayor estabilidad a pesar del pico mínimo de mitad de la prueba.

vemos que la frecuencia pasa a ser de un máximo de 4,55 GHz, y en este caso se aprecia una mayor estabilidad a pesar del pico mínimo de mitad de la prueba. Con 16 hilos activos ya estamos llevando a la CPU a una situación de plena carga, y a pesar de todo es capaz de alcanzar una velocidad pico de 4,57 GHz, un resultado bastante bueno que además se mantiene de forma estable.

ya estamos llevando a la CPU a una situación de plena carga, y a pesar de todo es capaz de alcanzar una velocidad pico de 4,57 GHz, un resultado bastante bueno que además se mantiene de forma estable. Con todos los hilos activos la velocidad máxima es de 4,58 GHz. Es importante tener en cuenta que esta es la primera prueba que pasar este test, y que por ello la CPU se encuentra «más fresca».

Haciendo un balance en general los resultados son buenos a pesar de las fluctuaciones que se producen en casos concretos, ya que tenemos unos valores muy cercanos entre la velocidad máxima con un hilo y el pico máximo con todos los hilos activos. La diferencia entre los dos es de solo 300 MHz.

Rendimiento en PassMark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento general del equipo y hacernos una idea aproximada de cómo posiciona cada componente. También nos da unos valores que son muy fáciles de comparar con los de otros portátiles similares, y esto hace que resulte muy útil.

Destaca especialmente el resultado en la prueba CPU, donde obtenemos 23.807 puntos, una cifra que es muy buena para un ultraportátil. También merece una mención especial el resultado en la prueba 2D. En líneas generales el resto de resultados entran dentro de lo esperado teniendo en cuenta que estamos ante un ultraportátil con GPU integrada.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Terminamos nuestra ronda de pruebas sintéticas con CrystalDisk Mark, que nos permite medir el desempeño de la unidad de almacenamiento del SSD que monta este equipo. Como podemos apreciar el resultado en lectura secuencial es muy bueno con esos 4,3 GB/s, y también rayan a un buen nivel los resultados en escritura y lectura secuencial Q1T1. Solo queda un poco por debajo de lo esperado el resultado en lectura secuencial Q8T1.

Rendimiento del ASUS Zenbook OLED 15 en juegos

Como he dicho al principio el ASUS Zenbook OLED 15 es un ultraportátil, y por lo tanto no está pensado para jugar. A pesar de todo he querido probarlo con algunos juegos porque viene con una Radeon 680M, una GPU integrada que marcó una auténtica revolución en el mundo de las soluciones integradas por su mejora a nivel de potencia.

Es importante tener en cuenta que la Radeon 680M no solo ofrece una mejora de rendimiento importante por el salto a la arquitectura RDNA2, sino que también influye el hecho de que está acompañada de memoria LPDDR5. Esta ofrece un mayor ancho de banda, y como la GPU integrada recurre a dicha memoria para utilizarla como VRAM su impacto en el rendimiento es muy grande.

Me he centrado en cuatro juegos que representan bastante bien el panorama actual, y que nos permitirán hacernos una idea realista de lo que podemos esperar del ASUS Zenbook OLED 15. En el centro de control Radeon he utilizado la configuración optimizada para juegos.

Cyberpunk 2077 y Resident Evil 4 Remake

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más exigentes que existen, y como podemos apreciar el ASUS Zenbook OLED 15 es capaz de moverlo a 41 FPS de media con el preajuste de calidad baja, resolución 1080p y FSR 2 en modo automático. En 1620p no llegamos a los 30 FPS, pero el resultado no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un ultraportátil.

Obviamente al no ser la resolución nativa de la pantalla y al emplear reescalado se aprecia una pérdida de nitidez evidente, pero no podemos pedirle más a un ultraportátil que tira de GPU integrada. No os recomiendo bajar más la resolución para subir la calidad gráfica, porque el resultado será peor debido a la reducción del número de píxeles.

Los resultados en Resident Evil 4 Remake son interesantes, porque en 1080p con FSR2 en modo rendimiento tenemos margen de sobra para subir la calidad a equilibrado. En resolución nativa esa tasa de 33 FPS pinta aceptable, pero se ve acompañada de tirones importantes que hacen que la experiencia sea peor de lo que parece, así que no debemos pasar de 1080p.

Starfield y Street Fighter 6

Ya sabía que Starfield no iba a funcionar con fluidez. Los valores de rendimiento representan el peor escenario posible, es decir, hice la medición corriendo por Nueva Atlantis, lo que significa que en interiores y en ubicaciones menos exigentes el rendimiento será superior. La experiencia no es buena, pero al menos no es un pase de diapositivas.

En Street Fighter 6 tenemos unos valores buenos, pero hay un problema, y es que en cuanto bajamos de 50 FPS los combates se ralentizan, así que la única opción para poder disfrutar del juego es configurarlo en 1080p, porque en 1440p la tasa de FPS llega a caer bastante y esto genera ralentizaciones que arruinan la experiencia.

La conclusión que podemos sacar de estos resultados es muy simple, esa Radeon 680M que monta el ASUS Zenbook OLED 15 puede con juegos exigentes en 1080p y calidad baja, aunque en algunos casos puede llegar a niveles superiores. Todo dependerá del grado de optimización de cada título y de sus exigencias.

Haciendo un balance general salta a la vista que tenemos buenos resultados para tratarse de una GPU integrada que, recordamos, viene junto a una CPU con la que comparte un TDP de solo 28 vatios. Hay soluciones con un TDP mucho mayor que, de hecho, rinden mucho peor en juegos.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

CPU y GPU comparten encapsulado, lo que significa que estas también comparten TDP, y que la temperatura de trabajo que alcanza uno suele afectar a la temperatura del otro. Así, cuando utilizamos una aplicación que hace uso intensivo de la CPU pero no de la GPU es fácil ver cómo la temperatura de la segunda aumenta de forma progresiva, algo que es totalmente normal.

El ASUS Zenbook OLED 15 tiene un tamaño muy contenido y es muy ligero, lo que significa que su sistema de refrigeración no tiene el potencial de refrigeración de otros modelos más voluminosos y pesados, pero la verdad es que tampoco lo necesita, ya que como he dicho anteriormente la APU Ryzen 7 7735U tiene un TDP de 28 vatios.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, las temperaturas de la CPU son totalmente seguras y entran dentro de lo que cabe esperar en un equipo de este tipo. El pico máximo de 95 grados lo registré en Cinebench R23 bajo la prueba multihilo, y en juegos la media se mantuvo entre los 72 y los 85 grados C, con un pico máximo de 92 grados que solo duró un instante durante la pantalla de carga de Cyberpunk 2077.

Echando un vistazo a las temperaturas de la GPU nos encontramos con unos valores que también son seguros, y que rayan a un buen nivel. El pico de 80 grados se produjo de forma momentánea, y por norma general la temperatura media en juegos siempre se mueve en torno a los 74-78 grados C. En ningún momento he experimentado errores o problemas de estabilidad.

Por lo que respecta al escalado de frecuencias, en este caso hacer una medición precisa es extremadamente complejo porque pueden oscilar mucho dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, en juegos lo normal es que el procesador se mueva entre los 2 GHz y los 3,6 GHz, y que la GPU funcione entre los 1,6 GHz y los 2,2 GHz.

Ambos componentes trabajan de forma inteligente para adaptar sus frecuencias de trabajo a las necesidades concretas de cada momento, y se ceden TDP para maximizar el rendimiento, lo que explica esas variaciones en las velocidades de trabajo que vi constantemente en mis pruebas. Los relojes de ambos componentes no dejaban de moverse.

En cuanto a la autonomía, el ASUS Zenbook OLED 15 fue capaz de aguantar poco más de diez horas con el brillo al mínimo y la iluminación del teclado desactivada moviendo un vídeo 4K en Youtube. Esto quiere decir que puede llegar a aguantar una jornada de trabajo completa bajo unas condiciones concretas, pero en cualquier caso no tendremos que preocuparnos porque gracias a su soporte de carga rápida podremos conseguir hasta un 60% de carga en solo 49 minutos.

Notas finales

El ASUS Zenbook OLED 15 es un ultraportátil que ofrece un valor muy interesante en líneas generales. Tiene un diseño exquisito, una calidad de construcción de primer nivel y está hecho para aguantar sin problemas incluso el escenario de uso más intenso y complicado que pueda llegar a darle cualquier tipo de usuario medio. Su certificación de resistencia de grado militar es toda una garantía en este sentido.

A pesar de ser un modelo muy ligero y delgado es capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento gracias a su APU Ryzen 7 7735U, que como hemos visto tiene potencia incluso para mover juegos actuales. Esto lo coloca, a nivel de potencia, por encima de otros modelos similares con los que comparte rango de precios, y su pantalla OLED también es otro punto a tener muy en cuenta, ya que ofrece una calidad de imagen sobresaliente.

En términos de productividad y de experiencia de uso en general el ASUS Zenbook OLED 15 es un ultraportátil de primer nivel. Su teclado es muy cómodo y nos permite trabajar durante horas sin ningún problema, la pantalla de 15,6 pulgadas cuenta con tecnologías de reducción de emisión de luz azul y antiparpadeo para que la fatiga visual no sea un problema, y Windows 11 y las aplicaciones más habituales funcionan con una fluidez total.

La configuración de 16 GB de memoria RAM nos garantiza una larga vida útil, y la unidad SSD es clave para lograr esa alta fluidez, aunque la capacidad de 512 GB puede quedarse algo justa. Por otro lado, aunque el sistema de refrigeración es muy silencioso cuando trabajamos con cargas bajas o medias hace bastante ruido cuando ponemos el equipo a plena carga.

Con respecto a la autonomía lo dicho, ese pico de 10 horas nos deja un margen de maniobra considerable, y gracias a la recarga rápida podremos volver a estar operativos en tan solo unos minutos, así que no tendremos ningún problema para mantenernos productivos incluso en escenarios complicados.

Si buscas un ultraportátil premium con una pantalla de primera y un buen teclado que te permita ser productivo y jugar con ciertas garantías, pero sin tener que renunciar por ello a una buena movilidad, no lo dudes, el ASUS Zenbook OLED 15 es una opción a tener muy en cuenta.