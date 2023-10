Apple actualizará iOS en los iPhone aún no vendidos

Apple es una tecnológica que suele poner atención a los detalles, algo que para muchos usuarios marca una gran diferencia. Ya seas fan irredento o detractor absoluto, o mejor aún, te ubiques en el punto intermedio, valorando tanto lo positivo como lo negativo en su justa medida, es algo que resulta difícilmente discutible. De esta manera (aunque no solo por esta razón, obviamente), han conseguido crear una imagen de marca muy cuidada y consolidada, que forma parte indisoluble de su éxito.

Seguro que te has visto en esta situación en más de una ocasión: acabas de comprar un dispositivo cualquiera (un smartphone, un PC con sistema operativo, una consola, etcétera) y llegas a casa deseando sacarlo de su envoltorio y ponerlo en funcionamiento para empezar a probarlo. Así, tras seguir los pasos necesarios para ello lo enciendes por primera vez, sigues los pasos indicados para su puesta en marcha y configuración y, cuando parece que todo está listo… resulta que tienes que actualizarlo.

Es cierto que si hablamos de un dispositivo de Apple, como un iPhone, la actualización no debe ser, necesariamente, inmediata, pero no es menos cierto que, recién salido de la caja, seguramente te encontrarás con la versión inicial de su correspondiente iteración del sistema operativo, por ejemplo, si hablamos de los iPhone 15, muy probablemente te encontrarás con iOS 17.0, y es tradicional que estas primeras versiones tengan algún problema que se soluciona con las primeras actualizaciones sobre la misma. Así que, claro, al final sí que tendrás que actualizarlo. Problemas del primer mundo, lo llaman algunos (y no sin razón), pero no deja de ser un fastidio.

Parece, sin embargo, que esto puede dejar de ser así. Según podemos leer en Apple Insider, Apple está preparando un dispositivo que permitirá actualizar la versión de iOS de los iPhone que aún se encuentran en su embalaje original y no han sido abiertos. De este modo, el personal de la tienda podrá actualizar los dispositivos, ya sea en bloque cuando se publique una nueva actualización o, menos probablemente, por el tiempo que esto puede llevar, cada vez que se venda una unidad.

Para tal fin, se ha diseñado un dispositivo «tipo pad», según la publicación, sobre el que se coloca el dispositivo aún en su envase original, y dicho dispositivo es capaz de encender el iPhone, llevar a cabo la actualización y, al concluir ésta, apagarlo de nuevo, un proceso que parece bastante sencillo para quienes tengan que llevarlo a cabo, y que permitirá que los compradores se vayan a casa con un dispositivo totalmente actualizado.

Según las fuentes mencionadas, el uso de este sistema de actualización apunta a estar ya tan pulido que Apple podría empezar a utilizarlo antes de que termine este año y, aunque inicialmente se aplica solo a los iPhone, no se descarta la posibilidad de extenderlo a otros dispositivos más adelante.