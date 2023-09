iOS 17 llegará mañana, lunes 18 de septiembre

Algo que me sorprendió el pasado martes, en la presentación de los iPhone 15, fue que iOS 17 no fue mencionado en ningún momento del evento. Es decir, nadie esperaba que se produjera una presentación de la próxima versión del sistema operativo del iPhone, pues en realidad ésta ya tuvo lugar el pasado mes de junio, en el evento inaugural de la WWDC 2023. Y esto es lógico, claro, ya que Apple debe dar unos meses a los desarrolladores para que adapten sus apps a lo que está por venir.

Sin embargo, en años anteriores sí que hemos visto un repaso a las principales novedades, la reseña de una o dos de ellas o, como mínimo, una mención a la fecha en la que será liberado. No en vanos, en todas las presentaciones de las sucesivas generaciones del iPhone se nos muestran novedades que están directamente relacionadas con el sistema operativo, por lo que podemos entender que una nueva generación se conforma con el nuevo dispositivo y la nueva versión del OS. Pero no, este año no se dedicó ni un segundo a hacer una referencia a iOS 17.

Ahora bien, nada más concluir el evento Apple actualizó su web, más concretamente la página dedicada a la nueva iteración del sistema operativo, con la confirmación en la misma de que iOS 17 se liberará el próximo lunes 18 de septiembre, de modo que a lo largo de mañana ya será posible descargarla e instalarla en todos los modelos de iPhone compatibles con la misma. Si no sabes si es tu caso, puedes averiguar cuáles son los modelos compatibles en este enlace.

Como ya te contamos en su momento, iOS 17 no es una actualización especialmente destacable, aunque sí que cuenta con algunas novedades interesantes que, por lo tanto, hacen que merezca la pena dar el salto. Eso sí, al igual que hacemos siempre con actualizaciones de software y sistemas operativos, nuestra recomendación es que no te actualices de inmediato. En su lugar, lo mejor es esperar unos días hasta asegurarte de que no hay problemas con el nuevo operativo. Esta espera, en caso de fallos en la versión inicial, seguramente te ahorrará algunos problemas.

Como ya te adelantamos en junio, las principales novedades de iOS 17, aquellas sobre las que Apple puso el foco, son las relacionadas con telefonía, FaceTime y mensajes, especialmente en lo referido a lo que se mostrará en pantalla cuando recibamos una llamada de un determinado contacto, la transcripción a texto de los mensajes de Voice Mail y los mensajes de audio y vídeo en FaceTime cuando la persona a la que llamamos no esté disponible.

Otra novedad importante es la llegada de la función de diario, una bitácora en la que podremos llevar un registro de nuestras actividades y nuestro estado anímico, y que para tal fin contará con lo que deseemos incluir en la misma, ya sea de manera directa o mediante las integraciones de funciones y aplicaciones del sistema operativo, y potencialmente también de terceros.