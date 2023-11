Lo mejor de los iPhone 16 será... ¿iOS 18?

Todavía falta más de medio año para la presentación de iOS 18, que probablemente se producirá durante la Apple WWDC 2024 que esperamos para junio del año que viene, y aún más para la presentación de los futuros iPhone 16, que podemos esperar que sean anunciados la segunda o la tercera semana de septiembre de 2024. Así, estamos hablando tanto de un sistema operativo como de una familia de dispositivos que todavía están, en no pocos aspectos, encima de la mesa de diseño.

Sin embargo, ya sabes, hablamos de Apple, probablemente la empresa más afectada por las filtraciones y la más escrutada por parte de analistas en busca y captura de señales que nos adelanten qué podemos esperar en el futuro cercano. No en vano, la primera filtración sobre los iPhone 16 de la que nos hicimos eco se produjo el pasado enero, cuando todavía faltaban ocho meses para la presentación de los iPhone 15, es decir, 20 meses antes de su lanzamiento.

El común de las filtraciones suele centrarse, eso sí, en los propios dispositivos, más que en su software y funciones. Sin embargo iOS 18 apunta a ser una excepción en este sentido, algo que sin duda será agradecido por los responsables del sistema operativo del iPhone, un elemento clave de la experiencia de uso pero que, para muchos usuarios, pasa prácticamente desapercibido. Y es que si el iPhone tiene todo lo bueno que tiene, en buena parte esto es debido a iOS.

Power On: Apple’s iOS 18 and macOS 15 development delays show the company is taking extra care in a more critical than usual year. Internally, it’s calling the updates “ambitious and compelling” with GenAI push planned. https://t.co/dNl6C7L5w8

— Mark Gurman (@markgurman) November 12, 2023