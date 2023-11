Microsoft revierte el polémico cambio de OneDrive

Seguramente lo recordarás, hace tan solo dos días te contábamos que la aplicación de OneDrive para Windows se había actualizado y que, en su versión más reciente, incluía una novedad que no gustó a los usuarios, y con razones de sobra para ello. La sorpresa era que, cuando el usuario decidía cerrar la aplicación, automáticamente se mostraba una encuesta en la que se le preguntaba al mismo la razón de estar cerrándola, y se le mostraba una lista de posibles explicaciones para ello.

Esto, por sí, ya resulta un tanto intrusivo, pero sin duda lo peor de todo es que, tal y como te contábamos el viernes, en dicha lista no se contemplaba la opción «No quiero informar sobre ello». Lo más parecido era una opción «Otros», que desde luego no tiene ni el mismo significado ni la misma utilidad. Porque, claro, entiendo perfectamente que Microsoft esté interesada en conocer las razones por las que determinados usuarios no emplean OneDrive, pero ya no me parece tan bien que pretendan imponer la obligación de responder.

Y sí, digo obligación porque la encuesta no era opcional, es decir, que no podías eludir contestar por las vías convencionales, pues en tal caso no se completaba el cierre del cliente de OneDrive. Evidentemente existían alternativas, como acceder al Administrador de Tareas y matar el proceso, o hacer un «Kill» desde la consola, pero estos medios quedan fuera del alcance del común de los usuarios no técnicos. Es decir, para la mayoría era obligatorio pasar por dicha encuesta, lo que comprensiblemente enfadó a muchas personas.

Afortunadamente, parece que la presión ha surtido efecto y, como podemos leer en WindowsLatest, Microsoft ha revertido el cambio, eliminando la «encuesta de salida» de OneDrive. Esto es lo que podemos encontrar en las declaraciones recibidas en exclusiva por dicho medio: «Entre el 1 y el 8 de noviembre, apareció temporalmente un cuadro de diálogo para un pequeño subconjunto de usuarios consumidores de OneDrive al cerrar el cliente de sincronización de OneDrive pidiendo comentarios sobre el motivo por el que decidieron cerrar la aplicación. El mensaje se eliminó después de que se recopiló una muestra suficiente de comentarios de los usuarios. Estos comentarios ayudan a informar nuestros esfuerzos continuos para mejorar la calidad de nuestros productos«.

Como decía anteriormente, puedo entender perfectamente que Microsoft quiera recopilar más feedback de sus usuarios, y soy consciente de que el mismo puede servir para mejorar la experiencia de uso de sus aplicaciones y servicios. Sin embargo, vincular el cierre de la aplicación con la participación en la encuesta me parece un exceso absoluto, y en consecuencia algo que no puedo entender que recibiera luz verde para ser puesto en marcha. Al menos ya lo han resuelto y, desde luego, han obtenido muchísimo feedback, aunque gran parte del mismo no de lo que esperaban.