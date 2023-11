La eliminación de cuentas de Gmail inactivas es inminente

Google comenzará a eliminar cuentas de Gmail inactivas muy pronto, el 1 de diciembre. Si tienes alguna cuenta que -aunque uses poco o nada- quieres conservar para el futuro, tienes un par de semanas para activarla antes de perderla.

Google define las cuentas inactivas como aquellas que no se han utilizado en un período de dos años. Puede parecer mucho margen temporal, pero no es infrecuente que podamos tener algunas de ellas que en su día registramos y que después no hemos usado. Teniendo en cuenta que estas cuentas de Gmail no se limitan al cliente de correo electrónico, sino que se usa para autenticarse en múltiples servicios de Google y de terceras compañías, si no quieres perderla ya sabes.

La compañía anunció su nueva política a comienzos de año y se aplicará por primera vez el 1 de diciembre. Según las nuevas políticas de la compañía, «los productos de Google se reservan el derecho de eliminar sus datos cuando su cuenta no se haya utilizado dentro de ese producto durante un período de 2 años».

Si no has iniciado sesión ni realizado ninguna actividad en una cuenta de Google en dos años, se considerará inactiva. Las que así se consideren, a partir del 1 de diciembre, Google podrá eliminar todo el contenido y los datos de la cuenta. Ello incluye una gran cantidad de información almacenada por Google , incluidos Google Photos, eventos de Google Calendar, Google Docs y correos electrónicos. Previamente, Google enviará notificaciones a esa cuenta y un correo electrónico de recuperación si lo hubiera.

Decir que esta política solo se aplica a cuentas personales, no a aquellas vinculadas a empresas, escuelas u otras organizaciones. Y hay algunas excepciones, como si la cuenta se usó para comprar algo en la tienda de Google, si la cuenta tiene una tarjeta de regalo con un saldo activo o si tienes una aplicación o juego publicado con suscripciones activas y en curso o transacciones financieras activas asociadas a ellos, como por ejemplo una cuenta de Google propietaria de una aplicación en la Play Store.

Para que una cuenta no se cuente como inactiva, la compañía considera acciones como iniciar sesión; leer o enviar un correo electrónico; utilizar Google Drive; ver un vídeo de YouTube; compartir fotos; descargar una aplicación o buscar actividades mientras estés registrado. Cualquiera de esas acciones podrán ser utilizadas para que Google considere que una cuenta ha sido usada. Y así no perderla. Si tienes alguna antigua que no quieras perder o el contenido asociado a la misma, ya sabes, hasta el 1 de diciembre.