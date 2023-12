ExtraSS, la aproximación de Intel XeSS a DLSS 3 y FSR 3 FG

Con el anuncio, por parte de Intel, de la tecnología ExtraSS, que se integrará en XeSS, supone la confirmación definitiva del acierto que supuso, en su momento, la apuesta de NVIDIA por las tecnologías de generación de frames mediante inteligencia artificial en DLSS 3. Recordemos que NVIDIA presentó esta evolución de DLSS junto con la generación GeForce RTX 40, en septiembre del año pasado, y que una de sus principales novedades fue precisamente esta, la de combatir el problema del cuello de botella de la CPU haciendo que el adaptador gráfico sea capaz de crear frames «intermedios» gracias a la IA.

La primera respuesta al respecto se produjo unas semanas después, en noviembre del año pasado, cuando AMD anunció FSR 3 y AMD HYPER-X, momento que aprovechó para hablarnos por primera vez de Fluid Motion Frames Technology. En aquel momento no lo aclararon. pero todo apuntaba (como posteriormente se ha confirmado) a una tecnología propia de generación de frames mediante IA. No obstante, aunque el anuncio se produjo hace ya más de un año, no fue hasta el pasado mes de agosto que tuvimos, finalmente, confirmación de cuándo empezaría a llegar a los usuarios.

Obviamente, NVIDIA supo adelantarse y, de este modo, marcar el camino, con un tipo de solución tecnológica al menos tan importante como el reescalado basado en IA, sendero que abrió con DLSS y que fue abordado con FSR por AMD y con XeSS por parte de Intel. Y, de nuevo, con la generación de frames basada en IA ha ocurrido lo mismo, y es que algunos «ultras» se dedicaron a ridiculizar y minusvalorar su enorme potencial, hasta que su fabricante de referencia también decidió apostar por esta tecnología.

Aunque su rol en el sector de los adaptadores gráficos dedicados todavía es bastante limitado, no podemos decir lo mismo si hablamos de los integrados, presentes en buena parte de las APU que salen de sus nodos de producción. Así, el anuncio de ExtraSS, la tecnología de generación de frames por IA de Intel, y que se integrará en XeSS, tal y como ha anunciado la tecnológica durante el SIGGRAPH Asia 2023 que se está celebrando estos días en Sídney, Australia.

«Presentamos ExtraSS, un marco novedoso que combina supermuestreo espacial y extrapolación de fotogramas para mejorar el rendimiento de renderizado en tiempo real. Al integrar estas técnicas, nuestro enfoque logra un equilibrio entre rendimiento y calidad, generando resultados temporalmente estables, de alta calidad y alta resolución.«, podemos leer en el comunicado emitido al respecto por parte de Intel, en el que también podemos encontrar una muestras sobre su funcionamiento y efectos.