Debut (por fin) de FSR 3.0, con FSR 3 Fluid Motion para todos

FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution) se ha hecho esperar, se ha hecho esperar mucho, pues recordemos que la nueva y esperada iteración del sistema de reescalado inteligente de AMD fue anunciada a principios de noviembre del año pasado. Así, como bien recordaba mi compañero Isidro esta mañana, al dar un completo repaso a lo que esperamos de esta tecnología… con un plus, y es que, en realidad, hoy hemos tenido anuncio y lista de juegos… pero todavía tendremos que esperar un poco más hasta la llegada de los mismos.

Pero bueno, primero los datos y luego el análisis. Así, AMD ha dado hoy, en el contexto de la Gamescom 2023, el esperado pistoletazo de salida a FSR 3.0, despejando de este modo las principales dudas que teníamos sobre esta nueva generación, y adelantando los primeros títulos compatibles con la misma que llegarán al mercado… que, hablando de la tecnología en sí misma, finalmente ha resultado ser lo que esperábamos, y cumplir las condiciones que ya habíamos imaginado.

Lo más destacable es, sin duda, FSR 3 Fluid Motion, la tecnología de AMD con la que la compañía le da la réplica a DLSS 3 Frame Generation, ya sabes, la tecnología basada en inteligencia artificial que crea frames intermedios (uno por cada cuadro creado por el método convencional), colaborando de este modo a mitigar el efecto de cuello de botella que suele ocasionar la CPU en no pocos casos. Es importante, eso sí, señalar que al igual que ocurre con DLSS 3, FSR 3 Fluid Motion analiza el contenido, y especialmente el movimiento, de los frames anterior y posterior, para que los cuadros generados se ajusten mejor a la dinámica del juego, proporcionando así una experiencia más fluida y ajustada.

La gran duda a este respecto, eso sí, era si FSR 3 Fluid Motion solo sería compatible con la generación más reciente de gráficas de AMD, las RX 7000 o sí, por el contrario, su alcance sería más amplio, llegando también a generaciones anteriores y, como ocurre en el caso de FSR 2, también a chips gráficos de otros fabricantes, y la respuesta es que AMD ha vuelto a abrir la mano, algo que es muy de agradecer y valorar, ya que Fluid Motion también será compatible con tarjetas gráficas RDNA2 de la serie RX 6000, así como NVIDIA GeForce RTX serie 40, 30 y serie RTX 20 y, aunque AMD no ha confirmado esto, entendemos y esperamos que también con GPUs Intel Arc.

Nos quedan dudas, eso sí, sobre cómo funciona esta tecnología, ya que AMD no ha revelado información al respecto. Y esto es importante, claro, pues apuesto a que serán bastantes las personas interesadas en saber hasta qué punto es capaz de aprovechar los núcleos especializados en IA de las RX 7000. Y el caso es que podemos imaginar que sí, pues lo contrario resultaría un tanto sorprendente, pero de momento tendremos que esperar hasta que la tecnológica lo confirme

Juegos con FSR 3

Esto es, seguramente, lo que más personas estaban esperando, la llegada de los primeros títulos compatibles con FSR 3 y Fluid Motion, pero en este punto te tengo que adelantar que lo anunciado se queda un tanto corto. Para mostrar los efectos de esta nueva tecnología han elegido Forspoken, un juego cuestionable en varios sentidos, como ya te contábamos aquí y que, eso sí, probablemente tenga bastante que ganar en el apartado gráfico con estas mejoras. Y en este punto le tengo que dar la razón a mi compañero Eduardo Medina cuando, analizando presente y futuro de los juegos triple A, planteaba que cada vez son más las desarrolladoras que minimizan la optimización de sus títulos, confiando en la fuerza bruta de los PC y las tecnologías como FSR, DLSS y XeSS.

Sea como fuere, que la presentación haya tenido a Forspoken como protagonista ya nos ponía sobre la pista y, efectivamente, es uno de los dos juegos que recibirán más adelante, en otoño, una actualización con el soporte de FSR 3. Y sí, he mencionado dos, ya que el otro título confirmado es Immortals of Aveum, salido a la venta esta misma semana y que es bastante exigente, algo comprensible, pues saca buen partido del potencial de Unreal Engine 5.1. Al igual que Forspoken todavía no ha fecha concreta, también recibirá una actualización en algún momento del próximo otoño.

Para no dejarnos con «hambre», después de confirmar dos títulos, AMD ha enumerado otros títulos, así como una lista de desarrolladores con los que está trabajando, con el fin de ampliar a medio plazo (confiemos en que antes de que termine 2023, aunque es probable que sea en 2024) la lista de juegos compatibles con FSR 3. En dicha lista hemos podido ver títulos como Cyberpunk 2077, Warhammer 40.000: Space Marine 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Crimson Desert, Like a Dragon: Infinite Wealth (previsto para 2024) y Frostpunk 2 (también 2024), entre otros.

«FSR Fluid Motion 3 en miles de juegos»

Ahora bien, AMD se ha reservado el punto más interesante para el final (los One More Thing de Jobs marcaron tendencia), y es que la corta pero interesante presentación de esta tarde prácticamente ha concluido con el anuncio de un importante cambio con respecto a las tecnologías actuales, es decir, DLSS 3, FSR 2 y XeSS 1.2, que requieren del trabajo de implementación, en cada juego, de dichas tecnologías, lo que sin duda supone un trabajo extra para los estudios, razón por la que la llegada de nuevos títulos compatibles con las mismas se produce poco a poco.

Sin embargo, según nos han contado en esta presentación, AMD FSR 3 marcará una importante diferencia gracias a AMD Hyper-RX, una tecnología que llegará durante el primer trimestre de 2024, dentro de Adrenalin (en este caso sí que nos encontramos con una solución específica para adaptadores gráficos de AMD) que, según afirman, será capaz de aplicar automáticamente Fluid Motion, ¿La única condición? Que sean títulos DirectX 11 y DirectX12. Si los equipos de ingeniería de la compañía han logrado que esto funcione bien, es indiscutible que AMD se habrá anotado un tanto muy importante.

Así, podemos hablar de luces y sombras. Principalmente, en el apartado de lo «menos bueno», nos encontramos con una espera de casi un año entre el anuncio inicial de FSR 3 y la llegada al mercado de los primeros títulos compatibles, dos, junto con una lista sin fecha. En el positivo, sin embargo, lo que hemos visto de esta tecnología en funcionamiento es prometedor, el alcance universal de Fluid Motion es algo destacable y, sin duda, la posibilidad de extender el alcance de FSR 3 a prácticamente todos los juegos DirectX 11 y 12 de manera automática es, si funciona bien, una pasada.

Si lo deseas, aquí puedes ver la presentación completa de AMD FSR 3 Fluid Motion: