The Day Before, una chapuza a base de assets de Unreal

En los últimos tiempos, todo apuntaba a que The Day Before iba a ser un enorme fiasco. Presentado inicialmente en 2021, Fntastic afirmó que ya llevaban tres años trabajando en este prometedor título, y mostraron un primer avance en vídeo que nos dejó a muchos con la boca abierta. Más aún si tenemos en cuenta que la calidad que mostraba dicho avance superaba a la de muchos triple A, pese a que el juego venía de la mano de un pequeño estudio ruso con poca experiencia, y menos aún en lo referido a grandes producciones como apuntaba a ser The Day Before.

Las dudas estuvieron siempre presentes, pero no impidieron que el juego se convirtiera en uno de los más deseados (a priori) de la historia del videojuego. Sin embargo, la transmutación de sospechas en mentiras con las que Fntastic nos había ido engañando durante todo este tiempo se inició, claramente, con la publicación del tráiler de juego real publicado por el estudio a principios de este año. Un avance, esta vez real, en el que «mágicamente», había desaparecido mucho, muchísimo, de lo que en teoría ya estaba completado cuando se publicó el primer avance, en 2021. Y sí, es cierto que en un momento dado, se anunció el salto a Unreal Engine 5, lo que habría supuesto tener que rehacer parte del trabajo llevado a cabo previamente, pero se suponía que la razón de este cambio era ofrecer un juego aún mejor de lo que ya nos habían mostrado previamente.

Nunca tendremos la certeza absoluta de si nos encontramos frente a un caso de haber mordido más de lo que se podía tragar, o si directamente hablamos de una estafa, aunque cada vez son más los puntos que señalan en este último sentido. Pero para entender esto mejor, debemos fijarnos en la disculpa publicada por el estudio antes de su lanzamiento. Recordemos que poco antes del estreno de The Day Before, un tweet del estudio realizaba varias afirmaciones, entre ellas «Please don’t accuse us of asset flip; that’s not true also. Our team worked day and night for five years to make our dream game a reality«. Una afirmación que se ha demostrado absolutamente falsa durante los últimos días.

Anoche indagué un poco en el tema de The Day Before, FNTASTIC, Eduard Gotovtsev y la pedazo de estafa que han hecho con este juego. Básicamente todo el juego está desarollado en 2 meses comprando assets que cuestan menos de 300 euros. Más cositas ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/xvhGcgMM4Z — 𝑀𝒾𝓇𝒶𝓃𝒹𝒶 💜 (@Miri_Saez) December 12, 2023

Con este mensaje, el estudio se defendía de la previsible acusación de que el título se había construido empleando componentes comprados en la tienda de assets de UEn5, el Unreal Engine Marketplace. Sin embargo, un interesantísimo hilo de @Miri_Saez en Twitter documenta, profusamente, que eso es precisamente lo que han hecho, y lo hace referenciando los elementos concretos que han utilizado. Mapas, armas, controles… la lista es bastante extensa (y siguen aflorando más), al punto de que ahora la gran duda es qué ha hecho exactamente el estudio, más allá de combinar estos activos como quien se entretiene componiendo una construcción de LEGO.

Como recordarás, Fntastic anunció su cierre pocos días después del lanzamiento de The Day Before, si bien unas horas después de dicho anuncio el juego todavía podía ser comprado en Steam (desde el día siguiente se mantiene su página en la tienda pero ya no es posible adquirirlo). Además, el estudio afirmaba que tendrían que emplear el dinero recaudado para pagar deudas, si bien visto que su desarrollo se ha limitado a comprar elementos de Unreal Engine Marketshare y ensamblarlos, tengo dudas sobre qué gastos serán esos.

Afortunadamente, pese a las trampas empleadas por Fntasic para intentar recibir el importe de todas las ventas de The Day Before, Steam se ha puesto las pilas y está gestionándolo con la distribuidora (aunque hay sospechas de que ésta también depende de los responsables del estudio) para poder reembolsar la compra a todos los usuarios que lo pidan, incluso aunque lo hayan jugado durante más de dos horas, que es el límite establecido en la plataforma para permitir devoluciones.

¿Qué piensas tú? ¿Crees que Fntastic apuntó demasiado alto con The Day Before o que, por el contrario, éste era su plan desde el primer día?