EEUU «obliga» a ByteDance a vender TikTok

Ser un servicio extremadamente exitoso, como es el caso de TikTok, no te garantiza ni remotamente el poder relajarte y disfrutar del éxito, especialmente si tu actividad se ve en medio del juego cruzado del actual panorama geopolítico, y todavía más si una de las partes (y no en solitario) considera que estás colaborando con la otra. El contexto es, claro, la actual tensión entre China y Estados Unidos, y las acusaciones por parte de las autoridades estadounidenses de que ByteDance, propietaria del servicio, no tiene reparo en ceder datos (obtenidos a través de TikTok, claro), al gobierno del gigante asiático.

Los problemas para TikTok en Estados Unidos no son algo nuevo. Recordemos que en la pasada administración, Donald Trump llegó a dar orden de bloquear el acceso al servicio desde Estados Unidos, si bien es cierto que posteriormente esta medida fue revertida. Y la llegada de un nuevo inquilino al 1.600 de Pennsylvania Avenue tampoco marcó un gran cambio al respecto, al punto de que hace poco más de un año ya se planteó un primer ultimátum que planteaba que el servicio debía pasar a manos de otra empresa (como ya se planteó durante la administración Trump), o se enfrentaría a medidas como un posible bloqueo. Dicha medida de presión concedía, eso sí, un plazo de un año. No obstante, en aquella ocasión la medida no contó con el apoyo del Senado.

Aquello ocurrió… efectivamente, hace poco más de un año, y como ya sabrás o habrás intuido, TikTok sigue perteneciendo a ByteDance que, eso sí, afirma haber tomado medidas para disipar las sospechas de las autoridades estadounidenses, como trasladar la gestión de los datos del servicio a servidores de Oracle en EEUU. Todos estos pasos, sin embargo, no han sido suficientes para el ejecutivo de Joe Biden, que ha optado por una línea más dura.

Así, según leemos en TechCrunch, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que prohibirá TikTok en EEUU si ByteDance no vende el servicio. El texto acordado y votado por una amplia mayoría de senadores de ambos partidos (aunque, para sumar apoyos, la votación se vinculó a la aprobación de ayuda exterior crítica a Israel, Taiwán y Ucrania), concede un plazo de nueve meses, con un margen extra de 90 días, por lo que de nuevo volvemos a hablar de un plazo real de un año. El texto aprobado debe ser firmado por el presidente Biden para que entre en efecto y se inicie la cuenta atrás, pero está previsto que dicha firma se produzca hoy mismo.

ByteDance, como cabía esperar, ya ha comunicado que recurrirá a la justicia para intentar frenar este movimiento, además de apelar al volumen de usuarios y de negocio que genera en Estados Unidos, y que cifra en 14.700 millones de dólares para las pequeñas y medianas empresas del país. Por su parte, también se han pronunciado en contra de esta medida entidades como la Electronic Frontier Foundation, así como personalidades como Steve Wozniak y, para sorpresa de muchos, precisamente quien pretendió tomar una medida similar en 2020, Donald Trump, si bien en este caso resulta bastante evidente que se trata de una afirmación con fines electoralistas.

Ahora, claro, la gran pregunta es qué ocurrirá con TikTok si ByteDance no consigue frenar la aplicación de este texto de ley mediante la justicia. Aunque no es imposible, parece poco probable que opte por la venta a alguna empresa que tenga el visto bueno por parte de las autoridades estadounidenses. Y es que, aunque la venta pueda generar una enorme cantidad de ingresos, no debemos olvidar que hablamos de uno de los servicios más exitosos, especialmente entre una audiencia muy codiciada, los más jóvenes. Según datos recientes, TikTok ya supera los mil millones de usuarios, de los que aproximadamente 170 millones son estadounidenses. Así, el bloqueo en dicho país supondría renunciar a alrededor de un 17% de su base de usuarios lo que, visto desde la otra perspectiva, supone retener cerca del 83%.