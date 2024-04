Omitir los requisitos de hardware de Windows 11 ha sido un juego de niños casi desde el lanzamiento del sistema operativo. Un ‘juego’ consentido por su proveedor al comprobar que el nuevo sistema no enamoraba al personal y el aumento de requerimientos podría haber limitado aún más su baja cuota de mercado.

Aún así, los requisitos de hardware de Windows 11, para muchos artificiales y sin mucho sentido, no cesa y sigue lastrando la adopción de la última versión del sistema de Microsoft al impedir que millones de equipos, capaces de moverlo sobradamente y ejecutar aplicaciones y juegos, se actualicen. Todo ello, insistimos, oficialmente, porque saltarse todo esto ha sido bastante sencillo. Y es que Microsoft autohackeó sus propios requisitos de hardware y terminó adoptando una posición pragmática porque no puede controlar el inmenso ecosistema de Windows y, además, le interesa que la adopción del sistema vaya subiendo.

Ya vimos herramientas como Ventoy o Rufus capaces de preparar medios de instalación que eluden los requisitos mínimos de hardware, el TPM, UEFI y demás. También hay métodos manuales para eludirlos y otros tan sencillos como ejecutar un simple comando durante la instalación.

Hace poco descubrimos cómo podían saltarse los requisitos de Windows 11 LTSC con un solo click. Se trata de la nueva versión del Canal de servicio a largo plazo que se filtró a primeros de mes y que estará disponible como versión final-estable entre septiembre y octubre de 2024.

Resulta que el truco (básicamente seleccionar la versión IoT) también funciona en los canales generales de consumo, mediante la instalación desde cero conocida, según ha mostrado el desarrollador que lo descubrió:

Just found out that it also applies for the regular Windows 11 IoT Enterprise edition (non-LTSC) when picked in the Windows Setup.

It’s pretty clear that IoT Enterprise is the SUPERIOR edition of Windows 11, no need to bypass any system requirements B.S. with any workarounds! 🎉 https://t.co/ErkbaNglZ8 pic.twitter.com/SzKaNRwbWO

— Bob Pony (@TheBobPony) April 20, 2024