Ultimátum a TikTok en EE.UU: o venta o prohibición

Estados Unidos ha dado un ultimátum a TikTok, presionando para que los propietarios chinos de la red social, ByteDance, se deshagan del servicio o prohibirán su uso en el país. ¿Hay un riesgo real para la seguridad nacional como dice el gobierno USA? ¿Es un robo de propiedad intelectual como dijera el gobierno chino en plena guerra comercial?

El caso de TikTok fue el culebrón del verano en 2020. No pasó desapercibido para la administración estadounidense, entonces dirigida por Donald Trump, el éxito, tan rotundo como rápido, del nuevo fenómeno de redes sociales. Una aplicación para móviles relativamente reciente (finales de 2016) que permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos y compartirlos al mundo, que ha tenido un éxito enorme en muy poco tiempo, como para superar en número de usuarios a otras grandes como Instagram.

Pero Trump, como sucediera con Huawei, la marcó como «amenaza para la seguridad nacional» por espionaje de datos y entrega de los mismos al gobierno chino y exigió «una TikTok estadounidense». Incluso eligió la compañía que la compraría, que no era otra que Microsoft. Posteriormente, bajo la administración de Biden, fue vetada por el gobierno federal y otros estatales en dispositivos oficiales. Un extremo que también ha adoptado la Comisión Europea y con argumentos similares: «proteger la información y de los ataques cibernéticos contra el entorno corporativo de la Comisión».

Ultimátum a TikTok

The Wall Street Journal asegura que la administración USA, mediante una demanda del Comité de Inversión Extranjera, ha exigido la venta de la empresa como último aviso y apunta directamente a realizar una desinversión. Ello significaría que ByteDance, con sede en Beijing, tendría que vender TikTok a alguien fuera de China o se arriesga a perder a sus más de 100 millones de usuarios en EE.UU. Y suponemos en otros cercanos como Canadá y quizá hasta la Unión Europea.

Un portavoz de TikTok ha comentado que forzar la venta no aliviaría los riesgos de seguridad percibidos por la administración Biden. «Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, la desinversión no resuelve el problema: un cambio en la propiedad no impondría nuevas restricciones en los flujos de datos o en el acceso», asegura.

En cambio, TikTok ofrece una alternativa al comprometer 1.500 millones de dólares para implementar un sistema que, según ByteDance, protegería la información personal y el contenido de la plataforma de los clientes estadounidenses de la influencia del gobierno chino y la recopilación de datos. «La mejor manera de abordar las preocupaciones es con la protección transparente, basada en estándares de EE.UU. con una sólido monitorización de terceros, investigación y verificación por terceros, que ya estamos implementando», dicen.

TikTok también ha migrado los datos de los usuarios de Estados Unidos a los servidores de Oracle en el país. ByteDance esperaba que la transferencia satisficiera las preocupaciones de seguridad de Washington, pero parece que no ha sido así. De hecho, el CEO de TikTok será interrogado por una comisión del Congreso la próxima semana. Veremos cómo termina el culebrón de TikTok, otra batalla más en la guerra comercial de los dos gigantes.