Samsung retira la actualización One UI 6.1 para los Galaxy S22

Hace solo unas horas Samsung había empezado a liberar One UI 6.1 para los Galaxy S22, ya sabes, la enorme capa de personalización del sistema operativo con la que la tecnológica coreana suma multitud de funciones a las propias de Android, además de proporcionar una interfaz también exclusiva. Aunque, como ocurre con casi todo, cuenta con defensores y detractores (en este caso, principalmente por el bloatware), el común de las valoraciones que recibe One UI por parte de sus usuarios es positivo.

El caso de esta versión en concreto, One UI 6.1, es además especialmente esperada por muchos usuarios de dispositivos Samsung, ya que con la misma recibirán las funciones de Galaxy AI, el conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial, una parte propias y otras desarrolladas por Google para sus dispositivos Pixel. Galaxy AI se presentó en el Galaxy Unpacked de invierno y debutó en la generación actual, pero Samsung anunció que los planes pasaban por llevarlo a anteriores generaciones, y tras varios movimientos en este sentido, hace unas semanas tuvimos la confirmación de que también iba a aterrizar en la familia Galaxy S22.

Hace solo unas horas se inició ese esperado despliegue, el de One UI 6.1 para los smartphones Galaxy S22 y, como ya he indicado, esta era una actualización muy esperada, por lo que han sido bastantes los usuarios que no han esperado ha descargarla. Esto es comprensible, claro, pero desatiende la recomendación que solemos hacer siempre desde MuyComputer, es decir, la de dejar pasar un plazo prudencial antes de instalar una actualización de sistema operativo, pues en ocasiones no están tan pulidas como debería ser y, en consecuencia, puede ser más lo que nos quitan que lo que nos dan.

Tal parece ser este caso pues, según leemos en Android Authority, Samsung ha retirado la actualización One UI 6.1 para los Galaxy S22 debido a un problema en la misma. Según han reportado varios usuarios, tras instalarla en sus S22 experimentaron un problema en la pantalla de bloqueo junto con fallos en la función táctil de la pantalla. Un conjunto de fallos que les ha obligado a tener que restaurar el teléfono a la configuración de fábrica (con las pérdidas que esto puede ocasionar) para que vuelva a funcionar con normalidad.

De momento no hay confirmación oficial por parte de Samsung, pero la retirada de One UI 6.1 para los Galaxy S22 puede ser interpretada como un acuse de recibo que, además, también podemos traducir en que ya están trabajando en ello. Aunque esta actualización está disponible también para los Galaxy Z Fold4 y Flip4, afortunadamente parece que estos no se ven afectados por este problema aunque, visto lo visto, también en el caso de los propietarios de ambos modelos, lo más recomendable será esperar unos días antes de actualizar.