Samsung lleva Galaxy AI a otros ocho smartphones y tablets

El pasado mes de enero, en la presentación de los Galaxy S24, gran parte del protagonismo fue, en realidad, para Galaxy AI, la implementación propia de Samsung de la inteligencia artificial en sus dispositivos tope de gama, y que nace de la colaboración suscrita entre Google y Samsung para llevar el potencial de Gemini Nano, con funciones propias de Google como Circle to Search, al ecosistema de la tecnológica coreana.

En su debut, como te contamos en aquel momento, Galaxy AI debutaba en los dispositivos presentados en aquel Galaxy Unpacked, pero la coreana ya nos adelantó que no se limitaría a los mismos. Así, aquí te contábamos en qué otros dispositivos se anunciaba oficialmente que se podría disfrutar de las funciones de IA, un despliegue que se inició a finales de marzo, con la liberación de One UI 6.1, un movimiento que permitió su llegada a la series Galaxy S23, la tablet Galaxy Tab S9 y los plegables Galaxy Z Fold5 y Z Flip5.

No obstante, y como bien planteaba mi compañero Isidro en la noticia sobre a qué dispositivos llegaría Galaxy IA, no tenía sentido (en el aspecto técnico) que sí que lo hiciera al Galaxy S23 FE pero no a los Galaxy S22, pues comparten una gran parte de sus especificaciones. Así, si Samsung hubiera optado por limitarlo a la generación anterior, habría sido una medida adoptada por razones comerciales, que sin duda no habría gustado a los usuarios de los S22.

La buena noticia es que, efectivamente, se confirma que esta tecnología llegará a más dispositivos, concretamente a 8 según la nota de prensa publicada por Samsung, que confirma que Galaxy AI llegará a la familia Galaxy 22. Y el despliegue no se queda ahí, también dará el salto a la anterior generación de plegables, así como a la tablet tope de gama. Esta es la lista completa de los dispositivos que recibirán Galaxy AI en una próxima actualización:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Y, con respecto a las funciones que recibirán, son las siguientes:

Circle to Search.

Asistente de chat, Intérprete.

Traductor en vivo.

Asistente de notas.

Asistente de transcripción.

Asistente de navegación.

Edición generativa.

Sugerencias de edición.

Fondo de pantalla generado por IA.

Esta lista es, también, una buena noticia, y es que una de las posibilidades que estaban en el aire era que solo un pequeño conjunto de las funciones disponibles en los dispositivos más recientes llegara a las anteriores generaciones, algo que finalmente no ha ocurrido. Eso sí, los usuarios de estos dispositivos todavía tendrán que esperar un poco para disfrutar de las funciones de Galaxy AI, ya que su despliegue para los mismos se iniciará a principios de mayo.

Ahora, la gran pregunta es si el alcance de Galaxy AI terminará aquí, o si Samsung se plantea llevarlo, quizá de manera limitada, a generaciones anteriores. Parece bastante probable que la respuesta correcta sea la primera, pero sin duda Samsung se apuntaría un gran punto si hiciera por llevarlo a los Galaxy S21.