Winamp liberará el código fuente de su reproductor clásico

El de Winamp es uno de esos nombres que, a muchos, nos transporta a la velocidad de la luz a otra época. A tiempos en los que los servicios de música en streaming todavía estaban por llegar, en los que las tiendas digitales de música estaban atadas a diversos sistemas de DRM. Tiempos en los que las principales vías para tener música eran ripear tus propios CDs y/o recurrir a Napster, Audiogalaxy, eMule y servicios similares. Tiempos en los que era de lo más común tener una biblioteca de archivos Mp3 repartidos entre todo tipo de soportes de almacenamiento.

No diré que eran tiempos mejores, pues indudablemente los servicios de música en streaming han hecho que resulte mucho más cómodo y rápido acceder a la música que queremos escuchar en cada momento y, de hecho, esto se ha hecho notar sustancialmente en la reducción de la piratería de música. Sin embargo, aunque sea por un puro ejercicio de nostalgia, resulta muy difícil no recordar aquellos tiempos, y sus medios, con una buena dosis de cariño.

De entre la enorme cantidad de reproductores de Mp3 para Windows que se publicaron en aquellos años, sin duda Winamp fue el más exitoso y, a día de hoy, sigue siendo el más recordado de aquella época, si bien es cierto que lo que hoy podemos encontrar bajo dicho nombre no se parece, ni por asomo, al reproductor clásico. No obstante, vistas las idas y venidas que ha experimentado, especialmente durante la década pasada, al menos podemos celebrar que al menos siga vivo.

Sí, pese a que no se ha actualizado en muchos años, aún sigue vivo y, gracias a la decisión tomada por sus responsables, pronto lo estará mucho más. Y es que, como puedes leer en el tweet que han publicado, los responsables de Winamp publicarán en septiembre el código fuente de su reproductor. Y no, no lo hacen como ejercicio de punto y final. Muy al contrario, invitan a los desarrolladores, y cito textualmente, «a contribuir a su evolución para ayudar a crear el reproductor perfecto para los usuarios de Windows«. Las personas interesadas en recibir más información, pueden inscribirse en esta página web.

Como decía anteriormente, la reproducción de música en local se ha visto sustituida, en gran parte, por los servicios de streaming, pero esto no significa que las colecciones de Mp3 y los reproductores locales hayan perdido su razón de ser. La elección de la discografía que puedes ver en la imagen superior no es casual, y es que finalmente las composiciones de El Último de la Fila finalmente llegaron a los principales servicios de streaming, pero durante muchos años fueron una gran ausencia en los mismos. Y es solo uno de los muchos ejemplos de música que, por diversas razones, no está presente en sus catálogos.

La versión actual de Winamp, el servicio del que hablamos hace algo más de un año, no apela a la aplicación clásica, y compite en un mercado en el que lo tiene bastante complicado. Sin embargo, este movimiento con el reproductor clásico puede contribuir no solo a que siga siendo una referencia, también a que sean (seamos) muchos los usuarios que lo recuperen del baúl de los recuerdos, para todas esas ocasiones en las que los servicios de música en streaming no nos dan lo que queremos.

Big news! Winamp’s source code will be available on September 24! This release invites developers worldwide to contribute to its evolution to help create the perfect player for Windows users: https://t.co/P5AV9nD4uM#winamp #winampplayer #setthetone #winampforcreators pic.twitter.com/pq46Wji0Zw — Winamp (@winamp) May 16, 2024

Y, por cierto, si este «renacer» de Winamp te anima a desempolvar tu colección de Mp3 (o a empezar a construirla, que tampoco es mala opción), hace unos meses te contamos cómo mantener correctamente etiquetados tus archivos en este formato empleando otra aplicación clásica e imperecedera, Mp3Tag.