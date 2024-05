Microsoft resuelve el problema de Windows 11 con las VPN

La relación de Windows 11 con las redes VPN no ha pasado, estas últimas semanas, por su mejor momento. Como recordarás, a principios de mes te contábamos que las actualizaciones liberadas por Microsoft en abril para su sistema operativo de escritorio estaban provocando fallos importantes en las conexiones a Internet a través de redes privadas virtuales. El problema afectaba a múltiples versiones del sistema operativo:

Clientes: Windows 11 22H2/23H2 (KB5036893); Windows 11 21H2 (KB5036894) y Windows 10 (KB5036892).

Servidores: Windows Server 2022 (KB5036909); Windows Server 2019 (KB5036896); Windows Server 2016 (KB5036899); Windows Server 2012 R2 (KB5036960); Windows Server 2012 (KB5036969); Windows Server 2008 R2 (KB5036967) y Windows Server 2008 (KB5036932).

Lo más llamativo de esto es que, además, no era la primera ocasión, pues precisamente hace un año se produjo un problema similar con Windows 11 y las redes VPN, si bien en aquel caso sí que era posible establecer la conexión, pero la calidad de ésta era tan baja que su velocidad se reducía a mínimos, e incluso podía acabar cerrándose automáticamente. En el caso actual, al igual que ocurrió el año pasado, la única opción que ofrecía Microsoft inicialmente era revertir la instalación de las actualizaciones responsables del problema.

Esto, claro, suma un punto más a la ya muy extensa lista de precedentes por los que, por norma general, no recomendamos nunca la instalación de actualizaciones recién publicadas, con el plus de que, de un tiempo a esta parte, parece que estos problemas se dan también en las actualizaciones de seguridad, es decir, las pocas que normalmente sí que recomendamos que se instalen con premura. Sin duda, Microsoft debería darle una vuelta o dos al problema que tiene con las actualizaciones de Windows.

Afortunadamente, no obstante, parece que ya hay una solución pues, según leemos en las notas de la actualización KB5037771, al instalarla resolveremos los problemas de Windows 11 con las redes VPN. La actualización ya está disponible para todos aquellos usuarios que se vieran afectados por las actualizaciones mencionadas al principio, y podemos encontrarla tanto a través de Windows Update como en el catálogo de actualizaciones de Microsoft.

No puedo dejar de preguntarme, claro, si este problema está relacionado, de algún modo, con el del año pasado, pero además también me parece destacable que, con dicho precedente, Microsoft no llevara a cabo las pruebas necesarias para verificar que la actualización del mes pasado no afectara a las redes VPN, un tipo de conexión-servicio que, por muy diversas circunstancias, resulta clave en el día a día de muchas personas. Esperemos, eso sí, que a la segunda vaya la vencida.