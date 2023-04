Winamp ha vuelto... pero no

El de Winamp es, sin duda, uno de los regresos más esperados de los últimos años. Después de quince años de historia, y de convertirse durante mucho tiempo en la aplicación de referencia para escuchar música en Windows, hace diez años sus entonces responsables decidieron echar el cierre. Aunque es cierto que en aquel momento ya había alternativas mucho más completas y actuales, la amenaza de su marcha supuso un varapalo tanto para aquellos que todavía lo empleaban como para quienes lo habían hecho en el pasado. Incluso llegaron a producirse campañas para que no desapareciera. Finalmente, casi en el tiempo de descuento, Winamp pasó de manos y se salvó del cierre por los pelos.

Desde entonces, cíclicamente, hemos tenido noticias sobre el posible retorno de esta aplicación, obviamente adaptada a su tiempo, pues el mercado de la música ha evolucionado sustancialmente desde los tiempos de aquellos Mp3 que nos bajábamos de Napster ripeabamos de nuestros CD. La primera tentativa se produjo en 2015, un segundo intento se produjo en 2018 y, el más reciente, a finales de 2021 supimos que otra vez estaban en ello.

En todas esas ocasiones, muchos nos preguntamos cómo se lograría combinar el más que característico diseño del Winamp clásico con el modo en el que accedemos a la música en la actualidad, principalmente a través de los servicios de streaming. Por no hablar, claro, de que también tendría sentido apostar por una interfaz algo menos angosta, en la que no parezca que el pixel cuadrado se paga a precio de oro. ¿Piensas que exagero? Prueba a abrir la aplicación clásica en un PC actual, su uso solo es apto para ojos jóvenes y muy precisos.

La buena noticia es que en esta ocasión el intento sí que se ha consumado, Winamp ya está de vuelta, como puedes comprobar en su página web. De momento, eso sí, solo a través de su interfaz web, si bien la compañía afirma que ya están trabajando en la aplicación de escritorio. Y este es un primer punto que ya señala claramente que lo que hoy recibe el nombre de Winamp nada tiene que ver con lo que conocimos en su momento.

Lo primero que vemos al acceder al reproductor web es que las concesiones / guiños al diseño clásico son, sencillamente, inexistentes. Da más la impresión de que nos encontramos frente a un rediseño de Spotify, con la diferencia de que Winamp no ofrece, al menos de momento, un servicio similar. Según podemos leer en su descripción, podremos conectarlos a nuestros servicios de streaming, pero tras un rato pegándome con la configuración, no he encontrado manera alguna de hacerlo.

Sus creadores afirman que quieren poner el foco en los creadores, en que éstos puedan obtener más dinero por sus creaciones y para que tengan una vía de contacto más directa con sus seguidores. Este planteamiento tampoco es nuevo, ya llevamos más de una década escuchándolo y, de momento, no parece haber cuajado, por lo que no tengo demasiadas expectativas en este caso. No obstante, quizá los responsables del servicio sepan hacer buen uso de su nombre histórico para obtener mejores resultados que intentonas anteriores.

Quizá sea porque todavía está inacabado, y en los próximos días o semanas veamos llegar todo lo que falta, o porque no han incluido nada que recuerde de algún modo al reproductor clásico, para alimentar la nostalgia que moverá a muchas personas a probarlo, pero en su estado actual, parece difícil que este Winamp vaya a ser capaz de reeditar el éxito de su tan recordado predecesor.