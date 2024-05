Fortnite tendrá un ‘crossover’ con Fallout para aprovechar el tirón de esta última

A raíz del éxito cosechado por la serie de Amazon Prime Video, Bethesda y Microsoft quieren aprovechar el gran momento que está viviendo la IP sobre todo a través de Fallout 4, cuya ventas se han disparado nueve años después de lanzamiento y fue actualizado hace poco. Además de los títulos lanzados, subsidiaria y matriz han llegado a un acuerdo con Epic Games para llevar Fallout a Fortnite, el archiconocido videojuego battle royale.

Fornite ha ido creciendo con el paso de los años para transcender del videojuego y convertirse en todo un fenómeno de masas que ha atraído la atención de muchas empresas, que han visto al título de Epic Games como una buena plataforma para hacer publicidad. Esto ha hecho que hayamos visto hasta los personajes de Dragon Ball o que, debido a que al final estos son negocios y Epic tiene relaciones con Sony y Microsoft, hasta Kratos haya aparecido en Fortnite.

Siendo más concretos con la información, la cuenta oficial de Fortnite en X ha adelantado un crossover antes de la nueva temporada del battle royale, la cual se denomina “Wrecked” y será lanzada el día 24 del presente mes de mayo. Además, Epic ha compartido una imagen en la que se ve de forma muy nítida una servoarmadura de la Hermanadad del Acero, uno de los elementos más identificativos y reconocidos del universo Fallout independientemente del medio por el que se haya conocido la propiedad intelectual.

No se sabe con precisión qué elementos de Fallout estarán presentes en Fortnite, pero es posible que haya algunas armas inspiradas en la licencia de Bethesda, como por ejemplo miniarmas nucleares. Por otro lado, se sabe que Epic ya ha empezado a preparar la creación de un escenario que sería una versión posapocalíptica de la isla en la que transcurre el battle royale, todo con la intención de mimetizarlo con la ambientación que gasta Fallout.

Como ya hemos dicho, aquí no hay nada que sorprenda si vemos que estos son negocios. Tanto Epic Games como Microsoft/Bethesda pretenden aprovechar el gran tirón que ha ganado la propiedad intelectual de Fallout a raíz del gran éxito que ha cosechado la serie de Prime Video, la cual no solo ha convencido al público, sino también a la crítica. Posiblemente algunos de los admiradores más cerrados de los dos primeros Fallout y New Vegas se indignen al ver que la marca se ha convertido en buena parte en aquello que criticaba.