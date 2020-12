Recién entrado en su Temporada 5, parece que Fornite quiere volver a remarcar su posición predominante en el mercado de los videojuegos. Y es que después de su pequeño evento de estreno con los personajes de la serie The Mandalorian de Disney, parece que Epic Games ha querido apuntar todavía más alto, anunciando ahora la llegada de una colaboración directa son Sony y PS4, y la inclusión de Kratos.

Sin embargo, si bien el personaje principal de God of War llega con la apariencia de su última entrega, no deja de sorprendernos el hecho de la fecha de esta colaboración, más de dos años después de su lanzamiento. Algo que, dado el historial de colaboraciones de Fortnite, podría implicar la inminente llegada de nuevos detalles sobre el ya anunciado God of War: Ragnarök, anunciado como uno de los primeros exclusivos de PS5 para 2021.

Pero parece que esta no será la única colaboración de gran calibre prevista para este juego, ya que según las últimas filtraciones compartidas en Twitter, el Jefe Maestro de Halo también podría llegar pronto para los usuarios de Xbox.

Y es que parece que los desarrolladores principales de Fortnite quieren reclutar diversos personajes icónicos de los próximos videojuegos para asegurar el éxito de la nueva temporada de su juego y su nuevo pase de batalla Zero Point.



Qué nos gustaría ver en la Temporada 5 de Fortnite

Siguiendo con la línea de juegos de Sony y Microsoft, no sería de extrañar que pudiésemos ver la llegada de alguno de las enormes armaduras de Godfall, e incluso alguna de sus brillantes armas de cuerpo a cuerpo; aunque de cara a las armas de fuego, Gears of War nos podría ofrecer un arsenal notablemente más extenso, también aplicable para las skins de personajes principales de su saga.

Aunque no tenemos por qué mirar sólo a los exclusivos. Y es que cuando miramos a los próximos lanzamientos de videojuegos para final de este año no podemos dejar de pensar en Cyberpunk 2077. Si bien la presencia de Keanu Reeves ya está más que asegurada en Fortnite tras la exitosa colaboración con la saga de John Wick, apenas harían falta un par de cambios para «quitarnos el aliento» y transformar al actor en una nueva skin de Johnny Silverhand.

Por otra parte, de cara las películas y series, sin duda las últimas noticas de este mundillo han tocado en varios momentos el mundo de los videojuegos, con el anuncio de las adaptación de acción en vivo de Monster Hunter con Mila Jovovich; Uncharted, con Tom Holland; los rumores de Oscar Isaac como Solid Snake en una película de Metal Gear Solid; o el más que remarcado interés de Dave Bautista por encarnar a Markus Fénix de Gears of War (un logro que ya ha conseguido dentro del juego).

Por desgracia, por el momento todo esto no son más que rumores y conjeturas, quedando sólo asegurado que esta nueva temporada de Fortnite apunta a pasar a la historia.