Así es el adaptador de PlayStation VR2 para uso en PCs

Sony ha presentado el adaptador de PlayStation VR2 que permitirá el funcionamiento de este visor de realidad virtual en ordenadores personales. Costará 60 euros/dólares, transmitirá el contenido mediante la interfaz DisplayPort y funcionará en la plataforma SteamVR de Valve.

Era un secreto a voces. Sony abrió el pasado febrero la posibilidad de ampliación de uso del visor desde la exclusividad de la consola PS5 a los PCs y la semana pasada el listado en una organización en Corea del Sur confirmaba un anuncio cercano que acaba de producirse. Como se temían los más críticos, se trata de una simple compatibilidad para PCs para los que ya tienen el visor en PS5 y no el despliegue de un nuevo producto para llevar el visor a otro tipo de grupos de usuarios.

Además, funciones clave de la PS5 como HDR, retroalimentación con auriculares, seguimiento ocular, disparadores adaptativos, retroalimentación háptica (incluyendo vibración), no estarán disponibles cuando se juegue en PC. Sony lo explica porque la PS VR2 se diseñó desde cero específicamente para PS5. Sí estarán disponibles otras funciones de inmersión sensorial y de alta fidelidad, incluidas imágenes 4K (2000 x 2040 por ojo), campo de visión de 110 grados, detección de toque con los dedos, vista transparente o el audio 3D en juegos compatibles.

¿Otra decepción como ya sucedió cuando esperábamos una nueva consola portátil y nos encontramos con un mero periférico, que podía ser de interés para los propietarios de PS5, pero nada más? Bueno. Quizá teníamos otras expectativas. Hoy, de adaptadores parece vivir Sony…

¿Qué PC necesita el adaptador de PlayStation VR2?

Yasuo Takahashi, director principal de productos de Sony Interactive Entertainment, ha sido el encargado de anunciar el adaptador que se venderá por 60 euros/dólares y que necesitará un PC con los siguientes requisitos:

Windows 10 / 11 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 o superiores.

8 GB de memoria RAM (o más).

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT o superior.

Un cable DisplayPort 1.4 (se vende por separado).

Puerto USB y conexión inalámbrica Bluetooth.

Una cuenta en Steam.

La configuración será sencilla. Simplemente conectas PlayStation VR2 a tu PC usando el adaptador y el cable DisplayPort 1.4. Descargas la aplicación PlayStation VR2 y la aplicación SteamVR de Valve. Esto permitirá configurar PS VR2 para uso en el PC, personalizar la configuración y área de juego, y comenzar a comprar y jugar juegos en la plataforma VR de Valve.

El adaptador de PlayStation VR2 estará disponible en direct.playstation.com y en minoristas locales seleccionados a partir del 7 de agosto. Actualmente y como parte de la campaña Days of Play, y hasta el 12 de junio, en algunas regiones se puede comprar el visor y el paquete Horizon Call of the Mountain de PS VR2 (para PS5) con 100 dólares de descuento. Muy poco emocionante, la verdad.