Apple actualiza sus apps para Windows... ¡aleluya!

Hubo un tiempo, hace ya años, en el que Apple procuraba ofrecer versiones siempre actualizadas de algunas de sus aplicaciones para Windows. Recuerdo especialmente, claro, la versión de iTunes para el sistema operativo de Microsoft, un software que resultaba imprescindible para poder gestionar… sí, sabes lo que voy a decir, el iPod, que para muchas personas fue la puerta de entrada al cada vez más extenso ecosistema de dispositivos y servicios de los de Cupertino.

Así, durante un tiempo Apple cuidaba su presencia en Windows, e incluso desarrolló una versión específica de Safari para Windows. Nunca fue especialmente exitosa, pero sí que supuso una intentona interesante, por parte de Apple, de crecer en un mercado tan complicado como lo es el de los navegadores web. No obstante, más allá de esta osada pero infructuosa intentona, la compañía se preocupó durante muchos años de ofrecer versiones lo más actualizadas de iTunes a los usuarios de Windows.

Esto cambió, sin embargo, cuando Apple empezó a dejar de lado iTunes en favor de Apple Music, Apple TV y el resto de aplicaciones de acceso a sus servicios. Allá por 2019 Cupertino le dijo adiós a la versión de iTunes para macOS, pues su necesidad ya se había visto suplida por las apps específicas que he mencionado anteriormente. Sin embargo iTunes siguió siendo la única opción, en lo referido a software, para acceder a estos servicios desde el sistema operativo de Microsoft.

Se sabía, desde hace ya algún tiempo, que la tecnológica estaba trabajando para solucionar esta laguna, e incluso llegaron a publicarse algunas apps, en modo de vista previa, hace ya algún año, pero desde entonces no había más noticias al respecto, hasta ahora. Y es que, según podemos leer en Ars Technica, Apple ha actualizado sustancialmente su oferta de aplicaciones para Windows, con versiones finales de Apple Music, Apple TV Plus y el cliente de iCloud, entre otras.

Nada más leerlo he abierto Microsoft Store para descargar la aplicación de Apple Music (todas las apps renovadas están en la tienda de software de Windows), pues hasta ahora he estado utilizando iTunes, y por fin me he encontrado en Windows con la misma y tan buena experiencia que me proporciona el servicio en sus versiones para iOS y macOS (sí, sé que también existe la versión web, pero prefiero la aplicación para poder gestionar iTunes Match). Lo siguiente ha sido instalar también la aplicación de Apple TV, y más de lo mismo, Apple demostrando que, cuando quiere hacer algo bien, lo hace muy bien.

No negaré que, personalmente, me he llevado una enorme alegría por la parte que me toca, pero es que además es un movimiento muy inteligente por parte de Apple, pues proporcionar esta experiencia de uso a los usuarios de Windows es, exacto, una manera de atraerlos para que se suscriban a sus servicios. Mejor para los usuarios y mejor para Apple, esto es un win-win-Windows, podríamos decir.