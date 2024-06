Los «Me gusta» de Twitter empiezan a ser privados

Si bien es cierto que hablar de Twitter, en los tiempos que corren, suele ser para ir enumerando las habituales, casi siempre llamativas y en ocasiones hasta exóticas meteduras de pata de Elon Musk, hay que reconocer que, en ocasiones, acierta. Puede ser que lo haga como un reloj de muñeca que se ha quedado parado y que, en consecuencia, da bien la hora en dos ocasiones al día, pero no seré yo quién vaya a restarle el mérito cuando hace algo bien, aún cuando sea por error.

El caso es que, como ya se había adelantado en alguna ocasión anteriormente, Twitter ha empezado a ocultar gran parte de la información de los «Me gusta», permitiendo de este modo que los usuarios de la red social puedan mantener bastante más privacidad en lo referido a los mismos, pero sin que esto se traduzca en renunciar a la utilidad que, en diversos contextos, puede proporcionar esta función. En resumen, nadie se va a quedar sin sus «likes», ni sin poder sacar pecho por ellos.

De manera más detallada, estos son los cambios que ya se están desplegando en la red social:

Así, no dejaremos de saber si un mensaje, publicado por quién sea, ha tenido más o menos éxito, si para tal fin empleamos la métrica de los «Me gusta», pero ya no tendremos la posibilidad de saciar nuestra curiosidad (en no pocos casos morbosa) de explorar la lista de personas a las que les ha gustado un determinado tweet, algo que con el tiempo se ha empleado ya en muchas ocasiones para realizar diversos tipos de señalamientos.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

– You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024