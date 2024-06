El uso de Cocreator en Paint requiere una cuenta de Microsoft y una NPU

El ecosistema de Microsoft en general y el de Windows en particular apuntan hacia dos direcciones: pedir una cuenta de Outlook/Hotmail y requerir que el equipo tenga una NPU con una potencia mínimia para el procesamiento de inteligencia artificial (IA). Lo último de la compañía que va a requerir esas dos cosas es el uso de Paint con Cocreator, una combinación que permite convertir garabatos en ilustraciones con un acabado aparentemente bueno.

Microsoft ha explicado a través de una página publicada en su sitio web de soporte que el uso de Cocreator en Paint “usa la unidad de procesamiento neuronal (NPU) para generar imágenes localmente en el equipo. No hay restricciones en el número de imágenes que se pueden generar. Sin embargo, para usar Cocreator, debes iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft y estar conectado a Internet para acceder a servicios en la nube que garanticen el uso seguro de la IA”. Dicho con otras palabras, los requerimientos no provienen de Paint, sino de Cocreator, que es la implementación a escala local de las funciones basadas en DALL-E de Image Creator y que forma parte de especificación Copilot+ PC.

El uso de inteligencia artificial en Windows está despertando las susceptibilidades de muchos usuarios, así que Microsoft ha salido al paso para decir que valora la privacidad y la seguridad de los datos. “Cocreator usa los servicios en línea de Azure para ayudar a garantizar el uso seguro y ético de la IA. Estos servicios filtran el contenido para evitar la generación de contenido perjudicial, ofensivo o inadecuado. Microsoft recopila atributos como identificadores de usuario y dispositivo, junto con las indicaciones de los usuarios, para facilitar la prevención y supervisión del abuso. Microsoft no almacena las imágenes de entrada ni las generadas.”

“Microsoft se compromete a las prácticas de IA responsables y al uso ético de la tecnología. Al usar Cocreator, aplicamos el filtrado de contenido para evitar la generación de imágenes que puedan ser perjudiciales, ofensivas o inadecuadas. El filtrado de contenido se basa en un conjunto de criterios que reflejan nuestros valores y estándares, como la dignidad humana, la diversidad y la inclusión. El filtrado de contenido no es perfecto y puede que no detecte todos los casos de imágenes indeseables. Si encuentra una imagen que no es adecuada o inesperada, informe de ello con el botón Comentarios del panel Cocreator”.

Dejando aparte las cuestiones en torno a la seguridad y si Microsoft es realmente ética con la inteligencia artificial, el uso de Cocreator en Paint permite hacer cosas como emplear un cuadro de texto para especificar e introducir los elementos del dibujo, generar ilustraciones con la IA a medida que el usuario dibuja y seguir editando una ilustración generada con Cocreator. Viendo la imagen publicada por la compañía, parece que se pueden obtener resultados impresionantes, más viendo lo que es Paint de origen. Sin embargo, y además de la cuenta de Microsoft, Cocreator también requiere de Copilot+ PC y una NPU con un rendimiento de 40 TOPS o superior.

El uso de Cocreator en Paint no es más que otra señal más de la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial como uno de los puntales de su política de productos y servicios orientados al público general. Usar o no las características apoyadas en IA es decisión del usuario, o al menos así parece ser por ahora.